В СБУ розповіли про чергові удари "Малюком" по кораблях РФ

Низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомляють, що Україна атакувала російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" морськими дронами власної розробки Sea baby.

Служба безпеки України (СБУ) та Військово-морські сили України (ВМС) атакували російський носій крилатих ракет "Буян" морськими дронами з експериментальним озброєнням. Напередодні такої ж атаки зазнав патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин", повідомляють у п'ятницю, 13 жовтня, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

"Сьогоднішня атака на ракетоносій "Буян" і позавчорашній підрив "Державина" - справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України", - цитує "Інтерфакс-України" співрозмовника в спецслужбі. Він уточнив, що обидва судна вразили дрони Sea baby ("Морський малюк") з експериментальним озброєнням. Деталі операції співрозмовник агенції не розкрив.

У СБУ наголосили, що після першого підриву російські тральники та водолази так і не змогли виявити українську розробку. Втім, напередодні від "Морського малюка" зміг "втекти" російський підводний човен "Алроса", розповів співрозмовник видання. "Носій крилатих ракет "Буян" повторити подвиг "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків", - повідомив він, посилаючись на одного з організаторів спецоперації.

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"Морський малюк" - розробка СБУ

Це не перший випадок успішного застосування українських дронів Sea baby. У вересні Україна провела низку успішних атак на російські об'єкти в Криму та акваторії Чорного моря. Зокрема 14 вересня "Морський малюк" підбив російський ракетний корабель "Самум" неподалік входу в Севастопольську бухту в анексованому Росією Криму.

Дрони "Морський малюк" є власною технічною розробкою Служби безпеки України. Вперше публічно їх представили в середині серпня. За словами глави СБУ Василя Малюка, саме ними атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і нафтовий танкер SIG.