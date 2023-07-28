В російському Таганрозі пролунав вибух

В центрі російського Тагарога пролунав вибух. Влада в РФ звинувачує Київ в обстрілі міста ракетою. Щонайменше 15 людей зазнали поранень, передають росЗМІ. Українська влада інцидент не коментує.

Потужний вибух прогримів у центрі Таганрога Ростовської області Росії у п'ятницю, 28 липня.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що вибух у центрі Таганрога, імовірно, був спричинений ракетою. "За адресою пров. Лермонтовський, 22, біля кафе "Чехов сад" вибухнула, імовірно, ракета, - написав він у Telegram. - На місці працюють рятувальники. Загиблих немає".

За даними Голубєва, внаслідок вибуху постраждали щонайменше 15 людей, дев'ятьох із яких госпіталізували. Згодом губернатор уточнив, що епіцентр вибуху припав на територію Таганрозького художнього музею. За його словами, зруйновано стіну музею, покрівлю, гаражі та госпбудівлі. Вибило рами у вікнах і балконах сусіднього триповерхового багатоквартирного будинку.

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РФ закидає Києву обстріл ракетою

У міноборони РФ вже звинуватили Київ в атаці на місто, розташоване неподалік непідконтрольної Україні ділянки українсько-російського кордону. Там назвали інцидент "терористичною атакою", яку нібито здійснила українська влада за допомогою "переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети комплексу ППО С-200".

У Москві стверджують, що українська ракета була виявлена російськими засобами протиповітряної оборони і перехоплена в повітрі, а її уламки впали на території Таганрога. У Києві поки ці звинувачення не коментували.

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