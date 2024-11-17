В Удмуртії дрон атакував завод з виробництва ЗРК та БпЛа

За даними глави республіки, БпЛа влучив в завод "Купол" в Іжевську, що виробляє ЗРК, радіолокаційні системи та дрони. Одна людина постраждала.

У столиці російської Удмуртії Іжевську вранці в неділю, 17 листопада, стався вибух у заводському цеху на вулиці Леніна, 101, повідомив голова Удмуртії Олександр Бречалов у своєму Telegram-каналі. За попередньою інформацією, причиною інциденту стало падіння безпілотного літального апарату (БпЛА).

За вказаною Бречаловим адресою в Іжевську розташовано електромеханічний завод "Купол", який є провідним підприємством оборонно-промислового комплексу РФ та виробляє ЗРК, ракети, радіолокаційні системи, а також обладнання для атомних електростанцій, нафтових підприємств. З початком повномасштабної війни там також почали збирати дрони "Гарпія". Низка російських Telegram-каналів також повідомила про влучання БпЛА по цеху заводу "Купол".

За даними глави Удмуртії, внаслідок атаки на виробництві вибило шибки, проте серйозних руйнувань немає. Персонал було евакуйовано. Бречалов повідомив про одного постраждалого у стані середнього ступеня важкості. У нього діагностовано травму голови.

Через атаку закривали аеропорт

Як стверджує мер Іжевська Дмитро Чистяков, інцидент із безпілотником не вплинув на роботу систем міського господарства. "Об'єкти комунальної інфраструктури, громадський транспорт працюють штатно, рух міськими магістралями організовано як завжди", - наводяться слова мера в Telegram-каналі адміністрації міста.

Аеропорт Іжевська було тимчасово закрито для польотів, зараз роботу відновлено, повідомив гендиректор авіакомпанії "Іжавіа" Олександр Синельников у Telegram-каналі.

Міноборони Росії про знищення БпЛА над Удмуртією не повідомляло. У зведенні відомства йдеться, що протягом ночі засоби протиповітряної оборони (ППО)збили два українські безпілотники над Білгородською областю та в Чорному морі знищили чотири безекіпажні катери, які нібито прямували до окупованого РФ Криму.

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