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В Росії заявляють про збиття двох дронів під Москвою

Ольга Журавльова
20 хв. тому

Над Московською областю збито два ударних дрона, стверджує мер столиці РФ. У Красногорську вибиті вікна у багатоповерхівці, у соцмережах повідомляють про пошкодження урядової будівлі.

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На місці події у Красногорську
На місці події у КрасногорськуФото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

Уночі у Підмосков'ї було збито два ударних безпілотника, повідомив у своєму Telegram мер російської столиці Сергій Собянін.

За його даними, один дрон був збитий у районі Красногорська, що за 25 кілометрів від Москви, інший - у районі населеного пункту Часци.

Міноборони РФ підтвердило перехоплення протиповітряною обороною двох безпілотників "над територією Московської області" і повідомило, що ще два БПЛА були збиті цієї ж ночі в Брянській області.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов опублікував у Telegram фото з місця події. За його словами, вибуховою хвилею під час падіння вибито вікна у багатоповерхівці, пошкоджено автомобілі. Постраждалих серед мешканців немає.

Від уламків дрона пошкоджені авто та багатоповерхівка в Красногорську
Від уламків дрона пошкоджені авто та багатоповерхівка в КрасногорськуФото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/IMAGO

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Московські аеропорти призупиняли роботу

За даними російського Telegram-каналу "SHOT", де опубліковані ймовірні відео з місця подій, один безпілотник нібито збили поблизу будівлі уряду Московської області в Красногорську.

За даними агенції ТАСС, повітряний простір над аеропортами Внуково, Шереметьєво та Домодєдово було тимчасово закрито, вильоти відкладалися, частину рейсів перенесли до інших міст. Пізніше польоти відновились.

Попередньої ночі кілька московських аеропортів також призупиняли роботу через атаки дронів. Два безпілотника збили на відстані 100 і 80 кілометрів від Москви. З кінця травня дрони атакували Москву вже близько десятка разів, зокрема тричі діловий центр "Москва-сіті".

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На місці події у Красногорську

В Росії заявляють про збиття двох дронів під Москвою

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