В Росії заявили про атаку безпілотників біля Сочі
Міський голова російського Сочі Олексій Копайгородський у суботу зранку, 14 жовтня, повідомив, що у місті спрацювала система протиповітряної оборони, а над Чорним море були збиті два безпілотники.
"Постраждалих і руйнувань у місті немає. Аеропорт і всі системи курорта працюють в штатному режимі, - написав він у Telegram. - Загрози для життя і здоров'я мешканців і гостей немає, на курорті все спокійно".
У міністерстві оборони РФ відповідальність за цю атаку традиційно поклали на Україну. Російське оборонне відомство назвало це "черговою спробою київського режиму здійснити терористичну атаку з використанням БПЛА". Українська сторона, зазвичай, такі закиди офіційно не коментує.
Водночас російські Telegram-канали повідомили про те, що у деяких будинках в Сочі зникла електроенергія.
Попередня атака на Сочі
Вранці 1 жовтня міноборони Росії повідомило, що сили ППО "збили український безпілотник над територією Краснодарського краю". Внаслідок атаки БПЛА в міжнародному аеропорту Сочі було тимчасово обмежено польоти.
Водночас видання "Українська правда" з посиланням на Головне управління розвідки міноборони (ГУР МО) України повідомляло, що внаслідок атаки українських безпілотників є влучання у стоянку російських вертольотів у районі Адлера у Сочі.
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