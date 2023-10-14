В Росії заявили про атаку безпілотників біля Сочі

Влада російського міста Сочі заявила, що зранку над Чорним море було збито два безпілотники. Російські Telegram-канали повідомили, що у деяких будинках у місті зникла електрика.

Міський голова російського Сочі Олексій Копайгородський у суботу зранку, 14 жовтня, повідомив, що у місті спрацювала система протиповітряної оборони, а над Чорним море були збиті два безпілотники.

"Постраждалих і руйнувань у місті немає. Аеропорт і всі системи курорта працюють в штатному режимі, - написав він у Telegram. - Загрози для життя і здоров'я мешканців і гостей немає, на курорті все спокійно".

У міністерстві оборони РФ відповідальність за цю атаку традиційно поклали на Україну. Російське оборонне відомство назвало це "черговою спробою київського режиму здійснити терористичну атаку з використанням БПЛА". Українська сторона, зазвичай, такі закиди офіційно не коментує.

Водночас російські Telegram-канали повідомили про те, що у деяких будинках в Сочі зникла електроенергія.

Попередня атака на Сочі

Вранці 1 жовтня міноборони Росії повідомило, що сили ППО "збили український безпілотник над територією Краснодарського краю". Внаслідок атаки БПЛА в міжнародному аеропорту Сочі було тимчасово обмежено польоти.

Водночас видання "Українська правда" з посиланням на Головне управління розвідки міноборони (ГУР МО) України повідомляло, що внаслідок атаки українських безпілотників є влучання у стоянку російських вертольотів у районі Адлера у Сочі.

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