В Росії Telegram визнали іноземним сервісом

Рішення Роскомнагляду визнати месенджер Telegram іноземним сервісом означає заборону на інтеграцію в цей додаток банківських послуг. Обмеження почне діяти з 1 березня.

Російська федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) внесла месенджер Telegram до реєстру іноземних сервісів, у яких, згідно з законом РФ "Про інформацію", буде обмежено передачу платіжної інформації. Про це повідомила в суботу, 21 січня, газета "Коммерсант" із посиланням на пресслужбу російського відомства.

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Як пояснили виданню в Роскомнагляді, обмеження, що набуде чинності з 1 березня, передбачає заборону низці російських організацій використовувати Telegram для "передачі платіжних документів і персональних даних під час надання послуг".

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Заборона зумовлена ухваленими торік поправками до закону "Про інформацію", згідно з якими сервісам, які в РФ визнано іноземними месенджерами, заборонено підключати служби грошових переказів, а структурам, що виконують "держзавдання", - пересилати через них особисті дані, інформацію про платежі та банківські рахунки.

Через санкції банки в РФ покладали надії на Telegram

Після початку повномасштабної війни Росії проти України багато російських банків опинилися під західними санкціями. Як наслідок, ці російські кредитні організації втратили можливість розміщувати свої додатки в магазинах App Store і Google Play. Взимку кілька російських банків, включно з ПСБ, ВТБ і "Альфа-банком", анонсували запуск послуг онлайн-банкінгу для фізичних осіб у своїх чат-ботах у Telegram.