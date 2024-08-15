  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КатастрофиРосійська Федерація

В Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Степан Смишляєв
15 серпня 2024 р.

Бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області Росії. За даними міноборони РФ, екіпаж вижив.

https://p.dw.com/p/4jWVN
Cтратегічний бомбардувальник Ту-22М3
В Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/picture alliance

В Іркутській області Росії у четвер, 15 серпня, зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Як стверджують в міністерстві оборони РФ, аварія сталася "при виконанні планового польоту", пише "Интерфакс".

Причиною катастрофи бомбардувальника, за попередніми даними, стала технічна несправність. За даними міноборони РФ, літак упав у безлюдній місцевості, не завдавши руйнувань. Екіпаж катапультувався і вижив.

Росія використовує Ту-22М3 у війні проти України

Російські війська регулярно випускають ракети по території України з бомбардувальників Ту-22М3. Зокрема, вони можуть нести аеробалістичні ракети "Кинджал" і надзвукові ракети Х-22.

Ці літаки зазвичай базуються на аеродромах, віддалених від кордонів України, тому українські Сили оборони мають обмежені можливості для їхнього ураження.

Втім, відомо про декілька випадків їхнього знищення чи пошкодження українськими військами. Так, у квітні 2024 року Повітряні сили Збройних сил України вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ збили Ту-22М3 в повітрі. За даними ЗМІ, це сталося на відставні близько 300 кілометрів від кордону України.

Наприкінці липня в Головному управлінні розвідки міноборони України повідомили, що під час вибуху на військовому аеродромі "Оленья" в Мурманській області РФ були пошкоджені одразу два бомбардувальники Ту-22М3.

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Російський бомбардувальник Ту-22М3

Бомбардувальник Ту-22М3: чим і як його змогли вразити ЗСУ?

Бомбардувальник Ту-22М3: чим і як його змогли вразити ЗСУ?

Чи змінить РФ тактику застосування літаків після втрати свого стратегічного дальнього бомбардувальника Ту-22М3, який уразили Повітряні сили України? На це та інші запитання DW відповідає військовий експерт Олег Катков.
Конфлікти19 квітня 2024 р.
Російський бомбардувальник Ту-22М3

Росія заявила про припинення спроби України викрасти її бомбардувальник Ту-22М3

Росія заявила про припинення спроби України викрасти її бомбардувальник Ту-22М3

Українська розвідка нібито мала намір завербувати російського військового льотчика за гроші та надання громадянства Італії, повідомляють в російській ФСБ.
Конфлікти8 липня 2024 р.