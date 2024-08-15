В Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

В Іркутській області Росії у четвер, 15 серпня, зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Як стверджують в міністерстві оборони РФ, аварія сталася "при виконанні планового польоту", пише "Интерфакс".

Причиною катастрофи бомбардувальника, за попередніми даними, стала технічна несправність. За даними міноборони РФ, літак упав у безлюдній місцевості, не завдавши руйнувань. Екіпаж катапультувався і вижив.

Росія використовує Ту-22М3 у війні проти України

Російські війська регулярно випускають ракети по території України з бомбардувальників Ту-22М3. Зокрема, вони можуть нести аеробалістичні ракети "Кинджал" і надзвукові ракети Х-22.

Ці літаки зазвичай базуються на аеродромах, віддалених від кордонів України, тому українські Сили оборони мають обмежені можливості для їхнього ураження.

Втім, відомо про декілька випадків їхнього знищення чи пошкодження українськими військами. Так, у квітні 2024 року Повітряні сили Збройних сил України вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ збили Ту-22М3 в повітрі. За даними ЗМІ, це сталося на відставні близько 300 кілометрів від кордону України.

Наприкінці липня в Головному управлінні розвідки міноборони України повідомили, що під час вибуху на військовому аеродромі "Оленья" в Мурманській області РФ були пошкоджені одразу два бомбардувальники Ту-22М3.