В РФ заявили про загибель 28 людей в окупованому Лисичанську

Станом на ранок неділі відомо про 28 загиблих внаслідок обстрілу пекарні в Лисичанську, 10 людей - врятовані, стверджують в МНС Росії.

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії (МНС РФ) стверджує, що станом на ранок неділі, 4 лютого, кількість загиблих внаслідок обстрілу пекарні у окупованому Лисичанську Луганської області, про який повідомлялося напередодні, зросла до 28, серед них - дитина. Такі дані про наслідки атаки були оприлюднені у Telegram-каналі МНС РФ.

У російському відомстві також стверджують, що було врятовано 10 людей і наразі розібрано близько 65 відсотків зруйнованих конструкцій.

Російська сторона звинувачує в обстрілі Збройні сили України. Київ наразі не прокоментував це повідомлення.

Лисичанськ знаходиться у Сєвєродонецькому районі Луганської області України. Внаслідок повномасштабного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року місто опинилося в епіцентрі боїв. 2 липня 2022 року ЗСУ відступили з Лисичанська.

Читайте також: Зеленський про відступ з Лисичанська: Ми повернемось