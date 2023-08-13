В РФ заявивли про атаку дронами у Бєлгородській області

У Бєлгороді зазнав пошкоджень житловий будинок. Губернатор області заявив, що інцидент - наслідок атаки БпЛА. З початку доби РФ вже кілька разів звинуватила Україну у таких атаках.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у неділю, 13 серпня, заявив, що російська протиповітряна оборона впродовж дня збила поблизу міста Бєлгород два БпЛА. За кілька годин після цих повідомлень він також заявив, що, за попередніми даними, "внаслідок атаки БпЛА" пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Від вибуху у ньому були пошкоджені вікна, кондиціонери і посічений фасад. Ушкоджень, за його словами, зазнали і 15 автомобілів.

"Причини того, що сталося, встановлюються. За попередньою версією, пошкодження сталися внаслідок атаки БпЛА", - заявив Гладков. За його даними, це відбулося о 17:43 за місцевим часом.

Водночас міністерство оборони РФ з початку доби вже тричі заявляло про збиття над Бєлгородською областю Росії нібито українського безпілотника, і одного разу - над Курською. Щоразу у російському відомстві звітували про те, що запобігли "черговій спробі київського режиму скоїти терористичну атаку" на об'єкти на території Росії. Крім того, щоразу у міноборони РФ заявляли, що постраждалих і руйнувань немає.

Зазначимо, що російська сторона регулярно заявляє про те, що нібито перехоплює БПЛА, запущені з України. Українська сторона подібні заяви зазвичай не коментує.

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11 серпня повідомлялося, що у районі Карамишевської набережної у Москві зранку пролунав потужний вибух і був збитий безпілотник. За інформацією ЗМІ, уламки впали в Москву-ріку та на територію лікарні біля набережної. Це вже щонайменше восьмий випадок, коли дрони летіли у бік російської столиці.

Так, 30 травня міноборони РФ заявило про атаку вісьмома дронами, п'ять з яких збили, за даними ЗМІ, над елітним районом Рубльовка. Три дрони влучили в житлові будинки в Москві. Будівлі зазнали "незначних пошкоджень", ніхто серйозно не постраждав.

4 липня кілька безпілотників збили у Підмосков'ї, у зв'язку з чим на деякий час відклали всі рейси аеропорту "Внуково". 24 липня мер російської столиці Собянін повідомив, що уламки одного дрона влучили в житловий будинок у Москві, іншого - в бізнес-центр.

30 липня дрони атакували діловий центр "Москва-Сіті", де розташовані офіси трьох російських міністерств, трьох федеральних агентств і служб, а також головний офіс "Россельхозбанку". Внаслідок атаки вибуховою хвилею побило скління, а також нібито винесло документи міністерства цифрового розвитку РФ. У ніч на 1 серпня сталась повторна атака на "Москву-сіті".

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