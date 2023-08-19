В РФ заявили про атаку дронами: пошкоджено військовий літак

У Новгородській області РФ зазнав атаки військовий аеродром. В міноборони РФ підтвердили пошкодження одного літака і звинувачують в атаці Україну.

Міністерство оборони Росії повідомило у суботу, 19 серпня, про серію атак нібито українських безпілотників спрямованих на Московську, Новгородську та Бєлгородську області РФ.

Стверджується, що в Новгородській області була здійснена атака дроном коптерного типу на військовий аеродром. Внаслідок атаки на території аеродрому виникла пожежа на стоянці літаків, яку нібито оперативно ліквідували. При цьому в російському відомстві визнали пошкодження одного літака. Водночас, за даними російських Telergam-каналів, пошкоджень зазнали два літаки на аеродромі "Сольці" в Новгородській області.

Голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук уточнив, що саме з цього аеропорту три дні тому злетіли шість літаків Ту-22М3, які запустили по Україні чотири ракети Х-22. Аеродром "Сольці" знаходиться на відстані у понад 650 кілометрів від кордону з Україною.

Дрони в Московській та Бєлгородській областях

Згодом мінооборони РФ заявило про збиття дронів над Бєлгородською та Московською областями Росії. Щоразу у російському відомстві звітували про те, що запобігли "черговій спробі київського режиму скоїти терористичну атаку" на об'єкти на території Росії. Стверджується, що постраждалих і руйнувань немає.

Російська сторона регулярно заявляє про те, що нібито перехоплює БПЛА, запущені з України, називаючи це"терористично юатакою". Українська сторона подібні заяви зазвичай не коментує.

Нагадаємо, у грудні 2022 року військовий аеродром в Енгельсі у Саратовській області РФ двічі був атакований БПЛА, внаслідок чого чого загинули троє російських військовослужбовців і, за неофіційними даними, було пошкоджено два бомбардувальники Ту-95.

Також останнім часом дрони атакують російські території, зокрема Москву. Під час останньої такої атаки у ніч на п'ятницю, 18 серпня, вибух пролунав у районі ділового центру "Москва-Сіті". У міністерстві оборони РФ заявили, що безпілотник впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної. У мерії повідомили про пошкодження будівлі "Експоцентру".