В РФ вдруге перенесли розгляд визнання "Азову" терористичною організацією

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 29 червня (час київський).

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Борис Джонсон: Путін не розпочав би війну, якби був жінкою

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припустив, що війна Росії проти України ніколи би не розпочалася, якби на чолі Росії стояла жінка.

Борис Джонсон

"Якби Путін був жінкою, я просто не думаю, що він розпочав би таку мачистську війну. Якщо потрібно навести дуже влучний приклад токсичної маскулінності, ми маємо його в його особі", - заявив британський прем'єр в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому мовнику ZDF.

У Кремлі вже відреагували на заяву Джонсона. "Фрейд мріяв би про такий об'єкт для досліджень", - сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

Читайте детальніше: Джонсон: Путін не розпочав би цю війну, якби був жінкою

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Союзники по НАТО продовжуватимуть постачати Україні зброю стільки, скільки це буде необхідно, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Добре, що країни, які тут зібралися, але й багато інших також, роблять свій внесок у те, щоби Україна могла себе захищати - шляхом надання фінансових засобів, гуманітарної допомоги, але також і шляхом надання зброї, якої Україна терміново потребує", - сказав він журналістам, прибувши на другий день саміту Північноатлантичного Альянсу. "Повідомлення таке: ми будемо продовжувати це робити - і робити це інтенсивно - стільки, скільки потрібно, щоби дати змогу Україні захищати себе", - цитує Шольца агенція Reuters.

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Верховний суд РФ переніс розгляд справи про визнання "Азову" "терористичною організацією" на серпень

Верховний суд РФ вдруге переніс розгляд справи щодо визнання українського полку "Азов" "терористичною організацією". Вперше розгляд перенесли з 26 травня на 29 червня. В середу його знову перенесли - на 2 серпня. Причини рішення суддя не назвав, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Організація "терористичної діяльності" карається в Росії довічним ув'язненням, а участь в ній - позбавленням волі на строк від 10 до 20 років.

Читайте також: Москва вважає передчасними розмови про обмін військових з "Азовсталі"

++12.21++

У Миколаєві вже четверо загиблих від удару РФ по багатоповерхівці

Рятувальні роботи в Миколаєві

Рятувальники продовжують пошукові роботи в п'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві, в який влучив боєприпас. Там сталося руйнування квартир в одному під'їзді з третього по п'ятий поверхи з подальшою пожежею.

"Наразі рятувальники виявили та деблокували тіло ще одного загиблого мешканця будинку. Загалом на зараз четверо загиблих, троє постраждалих, серед яких один співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій, який травмувався при виконанні службових обов'язків, врятовано одного чоловіка, ще двоє евакуйовані", - повідомляє ДСНС.

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На Харківщині протягом доби 28 червня двоє загиблих і дев'ятеро поранених. "Російські окупанти наносили удари із РСЗВ та влучали ракетами по об'єктах цивільної інфраструктури області. У Харкові постраждали Індустрістріальний, Шевченківський та Слобідський райони. По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони", - повідомив у зведенні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Тим часом голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що через удар росіян по Дніпру поранені семеро людей, в тому числі шестирічний хлопчик. "Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки. Двох людей медики ушпиталили. П’ятеро лікуються вдома", - написав він у Telegram.

++11.50++

ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України проти Росії.

ЄСПЛ

Згідно з пресрелізом суду, цій справі передували чотири інші подання України та близько 8500 індивідуальних скарг. Україна вимагає, "окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам".

Нагадаємо, що після початку російського вторгнення в Україну РФ виключили з Ради Європи, ЄСПЛ оголосив, що Росія втратить статус учасниці Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня. Тим часом президент РФ Володимир Путін підписав закон про невиконання рішень ЄСПЛ, ухвалених після 15 березня.

Читайте детальніше: ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

++11.33++

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій розібрали уламки на трьох четвертих загальної площі торговельного центру в Кременчуці, враженого російською ракетою 27 червня. "Внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких одна особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено вісім фрагментів людських тіл. За медичною допомогою звернулася 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування", - йдеться в повідомленні ДСНС. Під ранок у середу стався зсув однієї з залізобетонних плит, внаслідок чого двоє рятувальників отримали травми, їх госпіталізували.

++11.06++

Канада оголосила нову фінансову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив після завершення саміту Великої сімки нові заходи підтримки України. Зокрема, уряд Канади виділить 151,7 мільйона доларів на гуманітарну допомогу, підтримку розвитку, миру й безпеки України. Як повідомляється на сайті канадського уряду, 75 мільйонів підуть на гумдопомогу, зокрема, на надання продовольства тим українцям, які цього потребують, а також на забезпечення їх житлом і медичними послугами. Ще 52 мільйони доларів підуть на підтримку сільськогосподарської галузі, зокрема роботи зерносховищ для покращення продовольчої безпеки. 15 мільйонів передбачається на проведення робіт із розмінування, а 9,7 мільйона - на підтримку притягнення до відповідальності за порушення прав людини.

Трюдо також оголосив, що Канада надасть Україні кредит у розмірі 200 мільйонів доларів через Міжнародний валютний фонд для покриття термінових потреб у ліквідності.

Крім того, він оголосив виділення 73 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, обіцяної Канадою ще 9 квітня, на подолання наслідків війни в Україні. Ці кошти виділять як для України, так і для сусідніх з нею країн.

++10.43++

У Мадриді розпочався "історичний і транформаційний" саміт НАТО

У Мадриді стартує саміт Організації Північноатлантичного договору, який генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "історичним і транформаційним". Про це він заявив перед початком саміту в середу.

Єнс Столтенберг

"Це буде трансформаційний саміт, бо ми ухвалимо історичні рішення. Ми погодимо нову стратегічну концепцію нашого Альянсу", - сказав Столтенберг. Він очікує, що концепція визнає Росію як "найбільш значущу та пряму загрозу" безпеці НАТО, а також визначить, як у Альянсі сприймають Китай.

На засіданні Північноатлантичної Ради на рівні глав держав і урядів за допомогою відеозв'язку виступить президент України Володимир Зеленський. Очікується, що Альянс ухвалить новий пакет підтримки України.

Читайте детальніше: У Мадриді розпочався "історичний і транформаційний" саміт НАТО

++10.15++

Інтерв'ю Зеленського: про хворобу Путіна та полонених РФ іноземців

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, що українська сторона веде перемовини з росіянами про визволення з російського полону добровольців-іноземців. Говорячи про кількість українських військовополонених у РФ, Зеленський визнав: "Є тисячі полонених українців". Водночас у це число входять і добровольці-іноземці, зокрема, з Великобританії та США, котрі опинилися в російському полоні. Зеленський запевнив, що Київ ставиться до цих іноземців, котрі воювали на боці України, "так само як до українців". За його словами, українська сторона на рівні Головного управління розвідки проводить перемовини з російською про визволення як українських військовополонених, так і іноземних воїнів-добровольців. Саме з цією метою у ГУР створили спеціальний центр, пояснив Зеленський. На його переконання, утримуючи військовополонених іноземців, "Росія просто показує, щоб з нею спілкувались, (...) саме ті держави", громадяни яких тепер перебувають у полоні росіян.

Відповідаючи на запитання щодо можливої хвороби президента РФ Володимира Путіна Зеленський висловив переконання в тому, що російське керівництво справді страждає хворобою: "Це хвороба щодо неповаги до нашого народу, хвороба щодо захоплення, хвороба щодо таких катувань, які вони вчинили на нашій землі". На його думку, такі ознаки хворобливої поведінки - "питання не тільки однієї людини", "багато людей в оточенні президента Російської Федерації хворі, через це - завищені амбіції, неповага до міжнародного права". Саме такі риси російського керівництва - справжня небезпека для української держави, наголосив Зеленський. Водночас він зауважив, що його не цікавлять "балачки" на тему можливих проблем зі здоров'ям російського лідера.

++09.56++

До Києва їде президент головуючої в G20 Індонезії

Президент Індонезії Джоко Відода їде з візитом до України. Про це він повідомив у Twitter. В Києві він має зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Індонезія зараз головує у Великій двадцятці. У листопаді вона прийме на Балі саміт G20.

++09.35++

Під завалами будівлі автотранспортного підприємства у Дніпрі, яке 28 червня знищила російська ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку, повідомив вранці в середу голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди. На місці "прильоту" фахівці виявили уламки ракети "Калібр", - написав він у Telegram.



Напередодні РФ вдарила по Дніпропетровській області шістьма ракетами. Чотири з них збила протиповітряна оборона.

++09.09++

Німецька енергетична компанія Siemens Energy відкидає звинувачення Росії в тому, що постачання газу до Німеччини довелося скоротити через несвоєчасне обслуговування турбін. "Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало би такого сильного скорочення потоку газу", - заявив голова наглядової ради Siemens Energy Джо Кезер (Joe Kaeser) в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

++08.51++

У Радбезі ООН засудили ракетний удар РФ по ТЦ у Кременчуці

Засідання Радбезу ООН 5 квітня, присвячене війні в Україні

У Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй засудили активізацію протягом 25-27 червня 2022 року російських ракетних ударів по території України, спрямованих на житлові райони та цивільну інфраструктуру, зокрема, удар по торговельному центру в Кременчуці Полтавської області.

У документі, оприлюдненому перед початком екстреного засідання Радбезу 28 червня, Албанія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія та США вимагали від Росії негайно припинити військові дії та вивести війська з України.

Читайте докладніше: У Радбезі ООН засудили ракетні удари РФ по цивільних об'єктах в Україні

++08.29++

У Миколаєві зросла кількість жертв ракетного удару РФ по баготоповерхівці. За словами голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, станом на 08.20 ранку, є троє загиблих і п'ятеро поранених.

++08.04++

Триває наступ росіян на Лисичанському та Бахмутському напрямку - генштаб ЗСУ

Згідно з ранковим зведенням генерального штабу Збройних сил України:

На Лисичанському та Бахмутському напрямку тривають бойові дії. На Лисичанському напрямку триває російський наступ у напрямку Вовчоярівка - Верхньокам'янка. На Бахмутському - в напрямках Мідна Руда – Клинове. Там росіяни мають "частковий успіх" та закріплюються у північній частині Клинового і поблизу траси Е-40 - в районі Вуглегірської ТЕС.

На Слов'янському напрямку основні зусилля росіян зосереджені на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне - Краснопілля та створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов'янськ.

На Новопавлівський напрямок окупаційні сили перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків. Водночас на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних дій росіян не спостерігалося, за винятком систематичних обстрілів з метою сковування підрозділів Сил оборони України.

На Сіверському напрямку російські війська обстріляли з артилерії українські позиції в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Повідомляється про розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню "Град".

На Харківському напрямку підрозділи російської армії зосереджують основні зусилля на утриманні раніше зайнятих позицій. На Південнобузькому та Таврійському – також на недопущенні контрнаступальних дій українських військ у Херсонській та Миколаївській областях.

На Криворізькому напрямку росіяни перемістили у визначений район до однієї батальйонної тактичної групи.

На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, росіяни додатково розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

++07.48++

У Миколаєві - влучання в житлову багатоповерхівку, є жертви

Миколаїв зазнав зранку середи обстрілів росіян, про що повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі. "Зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики", - написав міський голова.

Згодом він додав: "Маємо влучання у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники". Сєнкевич закликав громадян не публікувати фото й відео з місця події.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару по багатоповерхівці є двоє загиблих і троє поранених. Також поранення отримав працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

++07.27++

Від початку війни РФ випустила по Україні 2,8 тисяч ракет - Зеленський

Загальна кількість російських ракет, які вдарили по українських містах перевищила 2,8 тисячі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 125-го дня війни. У ньому він продемонстрував відео з камер спостереження, на якому зафіксований удар по торговельному центру в Кременчуці.

"Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Один із таких доказів - у відео. Щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому об'єкту. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі. За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, через посилення санкцій і обов'язково - в трибуналі", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що правоохоронні органи та розвідка роблять усе, щоби встановити російських військових, відповідальних за удари по українських містах. "Окремо хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний", - наголосив Зеленський.

Напередодні президент України закликав Організацію Об'єднаних Націй створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських військ в Україні.

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