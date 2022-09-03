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Російські солдати у БезіменномуФото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance
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В РФ посмертно нагородили злочинця, який воював в Україні

Олександра Іванова | Тетяна Кирилюк
7 хв. тому

Видання The Insider отримало документи, які свідчать, що засудженого в Росії до 25 років чоловіка, який загинув під Донецьком під час війни РФ проти України, посмертно нагородили медаллю "За відвагу".

https://www.dw.com/uk/v-rf-posmertno-nagorodili-zlocinca-akij-vouvav-v-ukraini/a-63011605

Ватажок організованої злочинної групи Іван Непаратов, засуджений у Росії до 25 років позбавлення волі за розбій та вбивство п'яти людей, який воював в Україні на боці РФ, загинув під Донецьком і був посмертно нагороджений на батьківщині медаллю "За відвагу". Про це в п'ятницю, 2 вересня, повідомило онлайн-видання The Insider, до якого потрапили свідоцтва про народження та смерть Непаратова.

З документів, на які посилаються журналісти, випливає, що чоловік 1988 року народження загинув 5 серпня в Бахмуті Донецької області (у документах вказано Артемівськ - назва Бахмута до 2016 року - Ред.) від "вогнепального вибухового осколкового проникаючого наскрізного поранення голови".

The Insider публікує фото медалі "За відвагу", а також фото виписки з указу президента РФ Володимира Путіна про нагородження нею Івана Непаратова "за мужність та героїзм". Крім цієї нагороди, чоловік "отримав медаль та ордени "За кров та хоробрість" з боку керівництва так званого "ЛДНР", додає видання.

Вербування ув'язнених для війни в Україні

За даними The Insider, у липні 2013 року Непаратова та кількох його поплічників визнали винними у п'яти вбивствах, трьох розбійних нападах, здирстві, шахрайстві, незаконному зберіганні зброї та інших злочинах. При цьому Непаратов отримав найдовший термін позбавлення волі - 25 років. Воювати в Україну він вирушив після кількох років ув'язнення.

Раніше, у середині серпня, глава фонду "Русь сидящая", що підтримує ув'язнених та їхніх родичів, Ольга Романова розповіла в інтерв'ю DW, як російських в'язнів вербують для участі у війні проти України.

"РФ здійснює геноцид мешканців Донбасу"

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