В ПС ЗСУ розповіли про новітні російські ракети Х-69

На тлі інформації ЗМІ про те, що війська РФ вдарили по Трипільській ТЕС новітньою ракетою Х-69, речник командування Повітряних сил заявив, що наразі тип ракети ще встановлюється, але Україна вивчає можливості протидії.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш у п'ятницю, 12 квітня, заявив, що наразі фахівці ще встановлюють тип ракети, якою війська РФ вдарили по Трипільській ТЕС 11 квітня. Раніше із посиланням на власні джерела профільне видання Defense Express повідомило, що уламки ракети свідчать про те, що це була новітня крилата Х-69.

"Це (Х-69. - Ред.) покращена система версії Х-59. Наразі встановлюється, яка саме була це ракета, який був її тип. Попередньо, Росія вже застосовувала подібні ракети. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені в 2023 році", - розповів Євлаш в ефірі національного телемарафону.

Він вказав на те, що Росія постійно намагається продукувати нові ракети, але все залежить, зокрема, від швидкості забезпечення деталями – напівпровідниками, чіпами, мікросхемами, тощо.

"Ракета Х-69 - нова ракета для нас, тому ми, в тому числі, вивчаємо, як можна їй протидіяти. Найімовірніше, що (ЗРК. - Ред.) Patriot зможе їй протистояти, оскільки він боровся із більш складними типами ракет, як-от "Циркон" та "Кинджал", - розповів речник командування ПС ЗСУ.

Нагадаємо, внаслідок російського комбінованого удару 11 квітня була повністю знищена Трипільська ТЕС на Київщині. За словами глави наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрія Готи, частину балістичних ракет, що летіли в напрямку станції, вдалось збити, але через брак снарядів для українських систем ППО частина російських ракет все ж досягли цілі і уразили ТЕС.

Як уточнювало видання Defense Express, Х-69 - дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку росіяни можуть використовувати з винищувачів-бомбардувальників Су-34 і багатоцільових винищувачів Су-35.

Дальність пуску ракет склала близько 400 кілометрів, що перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 кілометрів. Вага бойової частини ракети декларувалась в межах 310 кілограмів. Система наведення - супутникова навігація з завадозахищеними антенами "Комета-М", а також інерціальна. Головною особливістю вважається можливість наднизького польоту на висоті 20 метрів.