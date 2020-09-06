В порту Бейрута вирує масштабна пожежа

У порту Бейрута, де п'ять тижнів тому стався потужний вибух, у четвер, 10 вересня, вирує потужна пожежа. Над містом видно щільні чорні клуби диму. За попередніми даними, палають склади, де зберігається моторна олія та автомобільні шини, повідомляє агентство AFP.

Даних щодо постраждалих і загиблих поки не має.

Нагадаємо, 4 вересня у порту ліванської столиці стався потужний вибух, внаслідок якого загинула 191 людина, ще сімох людей досі розшукують. Тоді вибухнули 2750 тон аміачної селітри, яка неналежно зберігалась на портових складах. Внаслідок вибуху житло втратили понад 300 тисяч бейрутців.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Паніка в Бейруті Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

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