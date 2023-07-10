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В Оріхові завершили рятувальну операцію: 7 загиблих

Олександр Куницький
1 год. тому

Унаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали 9 липня по місту Оріхів, загинули семеро людей.

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Руйнування в Оріхові (архівне фото)
Руйнування в Оріхові (архівне фото)Фото: Evgeniy Maloletka/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Кількість жертв ракетного удару по місту Оріхів Запорізької області зросла до семи. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у понеділок, 10 липня.

"10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя. Число загиблих зросло до семи людей", - йдеться у повідомленні.

Розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей завершено, уточнили рятувальники. Також раніше цього дня повідомлялося, що 13 людей отримали поранення.

Трагедія сталася 9 липня, коли російські війська вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі Оріхова.

Обстріл двох населених пунктів на Донеччині

Вдень 10 липня російські окупанти вбили ще двох людей на Донеччині. Як повідомив Офіс генерального прокурора України, близько 14:40 війська РФ відкрили вогонь по приватному сектору села Гостре Покровського району, внаслідок чого загинув місцевий мешканець. Ще троє чоловіків зазнали мінно-вибухових травм.

Також близько 15:00 РФ обстріляла місто Авдіївка, внаслідок чого у власному будинку загинув чоловік, повідомляють правоохоронці. Крім цього, у населених пунктах пошкоджено приватні домоволодіння та господарські будівлі.

Прокуратура Донецької обласної почала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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