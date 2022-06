В ОПЕК думають над розірванням із РФ угоди про обсяги нафтовидобутку - ЗМІ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 31 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини середи, 1 червня (час київський).

++07.56++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Окремі підрозділи армії РФ закріпились у центрі Сєвєродонецька після штурму у північних, південних та східних районах міста, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

За підтримки вертольотів Ка-52 російські війська ведуть наступ у напрямку Лиман - Старий Караван , бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються витіснити підрозділи українських військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки . Застосували штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

На Донецькому напрямку підрозділи російської армії, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій . "Противник провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Куп'янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ - Лиман.

На Слов'янському напрямку внаслідок втрат, у районі Довгенького армія РФ відвела окремі підрозділи до міста Ізюм , водночас для оборони логістичних маршрутів посилила угруповання в Куп'янську за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи.

На Харківському напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдали ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

Армія РФ завдала ракетного удару з літаків Су-35 по Білопіллю, а вогнем артилерії завдала ураження в районі населеного пункту Середина-Буда на Сумщині.

++07.26++

Деякі члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) обговорюють можливість виключення Росії з угоди про контроль за обсягами нафтовидобутку, укладеної в 2020 році, пише The Wall Street Journal. Через західні санкції та європейське ембарго Росія може не впоратися зі взятими на себе зобов'язаннями, а обсяг видобутку нафти в РФ до кінця року загрожує впасти на 8 відсотків. У разі розірвання угоди квоти можна переглянути, і країни ОПЕК розраховують на збільшення видобутку нафти.

++06.58++

Частиною шостого пакету санкцій ЄС проти Росії стане погоджена з Великобританією заборона на страхування танкерів, які перевозять російську нафту, повідомляють The Wall Street Journal та Financial Times з посиланням на британських та європейських чиновників та дипломатичні кола. Москві буде закрито доступ на основний страховий ринок Lloyd's of London, що може різко обмежити її можливості щодо нафтового експорту. Офіційної заяви британської влади з цього приводу ще не було, поки що невідомо також з якого моменту може набути чинності така заборона.

++06.29++

Російська армія проводить навчання стратегічних ядерних сил

Російські ракетні війська стратегічного призначення у рамках навчання проводять маневри на маршрутах бойового патрулювання автономних пускових установок стратегічних комплексів "Ярс", повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ. Навчання проходять в Іванівській області, що у трьохстах кілометрах на північний схід від Москви. До маневрів залучено близько тисячі військовослужбовців і понад 100 одиниць техніки. Ракетні війська стратегічного призначення - головний компонент стратегічних ядерних сил армії РФ. Їх основу становлять комплекси "Ярс" у шахтному та мобільному варіантах, здатні вражати цілі на дальності до 11 тисяч кілометрів.

++05.54++

Німецькі енергетичні концерни Uniper і RWE змінили систему платежів за російський газ. Перша виплата зроблена наприкінці травня, гроші переказуються "у євро відповідно до нового механізму оплати", повідомили в компанії Uniper у вівторок, 31 травня, не уточнюючи деталей. "Процедура була заздалегідь узгоджена з урядом Німеччини і дотримується відповідних директив ЄС", дозволяючи виконувати контрактні зобов'язання, підкреслюється в повідомленні найбільшого покупця російського газу у ФРН. У свою чергу, найбільший у Німеччині постачальник електроенергії RWE також заявив, що змінив свій спосіб оплати відповідно до нових правил і перерахував євро на російський рахунок.

Раніше, 31 березня, указом Володимира Путіна "Газпрому" було наказано приймати від компаній із "недружніх" країн платежі за трубопровідний газ лише у рублях. Від іноземних компаній вимагається відкрити два рахунки - валютний та рублевий - у "Газпромбанку". Покупець газу повинен переводити іноземну валюту на валютний рахунок, потім "Газпромбанк", продавши валюту на Московській біржі, зараховує виручені рублі на рублевий рахунок.

30 травня російський газовий монополіст заявив про припинення постачання газу британсько-голландській компанії Shell Energy та данській компанії Orsted з 1 червня у зв'язку з відмовою платити за газ у рублях за новою схемою. Також стало відомо про припинення постачання Нідерландів. Раніше Росія припинила в односторонньому порядку постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії.

++05.02++

За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, змушені посилювати свої оборонні позиції російські війська зривають плити з доріг, щоб збудувати собі укріплення, і мінують узбережжя річки Інгулець. Вілкул зазначив, що "ситуація на криворізькому напрямку фронту залишається напруженою, але стабільною".

++04.33++

Те, що російські війська зосередилися на захопленні Сєверодонецька та Донбасу, продовжує створювати вразливі місця для Росії в Херсонській області, де триває контрнаступ українських сил, зазначає Інститут вивчення війни (ISW). Військові експерти вважають дії керівництва ЗСУ мудрими: "І рішення не виділяти більше ресурсів на порятунок Сєверодонецька, і рішення піти з нього були стратегічно обґрунтованими, хоч і болючими. Україна має заощаджувати свої обмеженіші ресурси і зосередитися на поверненні критично важливої ​​території, а не на захисті території, контроль над якою не визначатиме результат війни або умови для відновлення війни".

++03.51++

Через війну гуманітарної допомоги потребують понад п'ять мільйонів дітей з України. Такі дані наводить Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), уточнюючи, що в самій Україні після нападу Росії необхідна підтримка для трьох мільйонів дітей та ще близько 2,2 мільйона дітей, які втекли в інші країни. За даними ЮНІСЕФ, з початку війни в Україні загинуло щонайменше 262 дитини. "Ми наближаємося до 100-го дня війни, яка ламає життя мільйонів дітей. Без негайного припинення вогню та укладання миру страждання дітей триватимуть", - заявила директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

++03.28++

Президент США Джо Байден підтвердив, що Вашингтон відправить Україні сучасні ракетні системи, здатні вразити, за його словами, ключові цілі російських сил. "Ми надамо українцям сучасніші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм більш точно вражати ключові цілі на полі бою в Україні", - написав Байден у газеті The New York Times, не уточнивши тип ракетних систем.

++02.43++

Білий дім не відмовився від постачання РСЗВ Україні

Після того, як американський президент Джо Байден заявив, що США не "відправлятимуть в Україну ракетні системи, які можуть бити по території Росії", в адміністрації США заявляють, що Вашингтон все ще розглядає можливість відправки в Україну сучасних реактивних систем залпового вогню MLRS та HIMARS. Як пояснила журналістам прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, слова Байдена означали, що жодні ракети не поставлятимуться "для використання за межами полів битви в Україні".

++02.26++

ЗСУ відбили за 31 травня 9 російських атак на Донбасі, заявило угруповання Об'єднаних сил, уточнивши, що знищено 2 танки, 13 артилерійських систем, 8 бронемашин і 6 автомобілів противника. "На 4 локаціях ще продовжуються бої", - йдеться у повідомленні. У ньому також зазначається, що армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнувавши та пошкодивши 45 цивільних об'єктів: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитсадок та господарські будівлі. Під час обстрілів загинула жінка, поранено двох чоловіків.

++01.59++

Більша частина Сєвєродонецька контролюється росіянами, повідомив у вівторок ввечері, 31 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Телеграм-каналі. Водночас, місто не оточене "і передумов для цього немає", - запевнив посадовець. "В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає", - повідомив Гайдай. За його словами, через обстріли гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька завезти неможливо, як і евакуювати людей.

++01.17++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) застерігає від наслідків сценарію, за яким російському президенту Володимиру Путіну вдасться захопити Донецьку і Луганську області України. У передачі ARD-Brennpunkt на першому телеканалі німецького суспільного мовлення міністерка констатувала, що повне захоплення Донбасу - це запасний сценарій господаря Кремля після того, як провалився його план швидко захопити і підкорити Україну. Якщо Путін захопить Донбас і закріпиться на цих територіях, він може робити ставку на втому ЄС від війни і підтримки України. "Це затягування часу є вкрай небезпечним", - застерегла глава німецького зовнішньополітичного відомства, слова якої наводить Reuters. Навіть припинення вогню, переконана вона, не означатиме, що настане мир. "У цій ситуації Кремль перегрупує свої війська", - впевнена Бербок. Глава МЗС зазначила, що Україні треба і надалі допомагати, аби перекреслити цей сценарій.