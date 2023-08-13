В ОП відреагували на інцидент з суховантажем, обстріляним РФ

Обстріл бойовим кораблем цивільного суховантажу "Сукра Окан", що прямував до українського порту Ізмаїл, є порушенням міжнародного морського права, заявив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

В Офісі президента України (ОПУ) рішуче засудили дії російського бойового корабля "Василь Биков" проти цивільного суховантажу "Сукра Окан", вчинені в неділю, 13 серпня. Відповідний коментар оприлюднив у соцмережі X (раніше відомій як Twitter) радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу "Сукра Окан", що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав", - написав Подоляк.

Крім того, цей випадок вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб, причетних до нього, і визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти, переконаний Подоляк. Посадовець також запевнив, що Україна зробить усі необхідні висновки й "обере оптимальну відповідь".

Гуменюк: Заява РФ не була підтверджена

Водночас керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк звертає увагу на те, що заява міністерства оборони Росії про обстріл суховантажного судна "Сукра Окан" не була офіційно підтверджена більше ніким.

"Те повідомлення, яке сьогодні пролунало виключно від міністерства оборони Російської Федерації, ніким більше з офіційних джерел не підтверджено", - сказала вона в ефірі національного телемарафону. Гуменюк застерегла, що не варто забувати про особливості гібридної війни. Адже коли відбуваються подібні події - офіційна точка зору залучених до них сторін буде оприлюднена, наголосила вона.

"На сьогодні ми маємо тільки єдине - демонстрацію агресії міністерства оборони РФ. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування у Чорному морі: нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію і нічого їм за це не буде. Типу оглянути і відпустити. Але на сьогодні ця версія ніким більше не підтверджена ", - пояснила вона.

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Водночас, наголошує Гуменюк, для кожного цивільного судна в акваторії Чорного моря це - певний сигнал щодо того, що Росія готова використати всі потужності, які демонструвала під час своїх навчань. Тож транспортні та навігаційні коридори, які сьогодні існують мають перебувати під міжнародною гарантією, переконана Гуменюк.

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Нагадаємо, 13 серпня російський патрульний корабель "Василь Биков" примусово зупинив суховантаж "Сукра Окан", який прямував до порту Ізмаїл під прапором Палау. Як заявили у міноборони РФ, корабель нібито проігнорував вимогу до зупинки та огляду, тож був "відкритий попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї". Згодом для огляду суховантажу був піднятий гелікоптер "Ка-29" з військовими. Після огляду корабель продовжив свій шлях до Ізмаїлу, повідомило російське міноборони.

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