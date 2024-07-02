В ООН закликали РФ припинити глушити європейські супутники

Комітет Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) - спеціалізованої установи ООН - у понеділок, 1 червня, поставив вимогу Росії припинити втручання у роботу європейських супутникових систем, повідомляє агентство Reuters. Зі скаргою на такі дії звернулися Україна, Франція, Нідерланди, Швеція та Люксембург.

Ці країни заявили, що в останні місяці стикалися з серйозними перешкодами, які створювали супутники навігаційної системи GPS - що заважало, зокрема, управлінню польотами літаків. Крім того, мовлення дитячих телеканалів переривалося показом кадрів, знятих на війні РФ проти України та демонстрували сцени жорстокості.

У МЕС зазначили, що перешкоди "судячи з усього, виходили від наземних станцій, розташованих в районах Москви, Калінінграда і Павлівки". Установа висловила "серйозне занепокоєння" з цього приводу, закликавши РФ припинити подібні дії.

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РФ могла глушити сигнал GPS на літаку глави МО Великобританії

У березні в Лондоні заявили, що Москва могла глушити GPS-сигнал літака міністра оборони Великобританії Гранта Шеппса, коли він повертався з Польщі до Великобританії. За даними газети The Telegraph, Росія глушила GPS десятків рейсів британських ВПС над Східною Європою у перші чотири місяці 2024 року. У створенні перешкод для роботи супутників Росію звинуватили також Швеція та країни Балтії.

Москва заперечує порушення правил МСЕ, а також поскаржилася на ймовірні супутникові перешкоди з боку країн НАТО.