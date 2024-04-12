В ООН "приголомшені" збільшенням кількості жертв в Україні

В Радбезі ООН стурбовані збільшенням кількості загиблих та поранених цивільних в Україні в березні внаслідок повітряних ударів військ РФ. В Радбезі закликали Москву негайно припинити удари по цивільній інфраструктурі.

Держави-члени Ради безпеки ООН стурбовані збільшенням кількості загиблих цивільних в Україні внаслідок постійних повітряних ударів військ РФ, а також руйнуванням Трипільської ТЕС та нападом на Запорізьку атомну електростанцію 7 квітня. Про це йдеться в пресрелізі Радбезу за підсумками засідання 11 квітня.

"З моменту нашого останнього брифінгу в цій Раді майже місяць тому, російські атаки на українські міста стали щоденною деструктивною моделлю, - заявив помічник Генерального секретаря з питань Європи, Центральної Азії та Америки Мирослав Єнча. - Ми приголомшені збільшенням кількості жертв серед цивільного населення внаслідок цих безперервних атак". Також він вказав на інтенсивність та систематичність ударів військ РФ по українській енергоінфраструктурі.

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ООН: щонайменше 126 цивільних загинули в березні

За його словами, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), щонайменше 126 мирних жителів були вбиті, ще 478 поранені у березні, з них - 57 загиблих чи поранених дітей, що удвічі більше, ніж у лютому. Загалом, як повідомив Єнч, з лютого 2022 року УВКПЛ зафіксувало, що жертвами стали 10 810 цивільних, зокрема 600 дітей. Ще 20 556 цивільних зазнали поранень. Серед них - 1357 дітей. Він наголосив, що атаки на мирних жителів і цивільну інфрастурктуру заборонені міжнародним правом та закликав негайно їх припинити.

"Разом ви повинні зробити все, що у ваших силах, щоб забезпечити повагу до правил війни, прагнути миру та покласти край стражданням українського народу", - закликала делегатів директорка з питань операцій та адвокації Управління ООН з координації гуманітарних справ Едем Восорну.

Як йдеться у пресрелізі, у подальшій дискусії одні делегати апелювали до мирного вирішення конфлікту та поваги до правил ведення війни, тоді як інші вкотре прямо закликали Російську Федерацію припинити агресію та негайно вивезти війська з міжнародно визнаної території України.

Кислиця: 97 відсотків ударів РФ - по цивільних об'єктах

Водночас постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у своїй промові вказав на "стратегію знищення" Москви, додавши, що з початку 2024 рокувійська РФ випустили по українських містах і селах майже тисячу ракет, близько 2800 ударних безпілотників і майже сім тисяч керованих авіаційних бомб. Лише три відсотки з цих засобів повітряного нападу вражали військові цілі, решта 97 - були спрямовані на цивільну інфраструктуру, наголосив Кислиця.

"Практично неможливо остаточно актуалізувати мою заяву, оскільки російські обстріли тривають навіть зараз, під час засідання Ради", - сказав постпред України. Він закликав міжнародну спільноту до солідарності з Україною, нетерпимості до російських злочинів та бачення миру, заснованого на Статуті ООН, а також запросив взяти участь у першому "саміті миру", який відбудеться в Швейцарії у червні.