В окупованому Луганську пролунало до 20 вибухів - ОВА

Відео з вибухами і руйнуваннями локалізовані біля казарм російських окупантів. Там же знаходиться летовище, авіаремонтний завод і траса до кордону РФ, якою завозять зброю. Також повідомляється про влучання в нафтобазу.

Окупований Росією Луганськ зранку п'ятниці, 7 червня, був під "потужним обстрілом". За даними місцевих, у місті пролунало від семи до 20 вибухів, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Артем Лисогор.

За його словами, така кількість вибухів може бути зумовлена, зокрема, роботою протиповітряної оборони (ППО). Лисогор зауважив, що зараз у мережі є "багато відео з різних районів міста з вибухами, ґвалтом і руйнуваннями".

"Але ми твердо впевнені у двох речах. По-перше, відео локалізовані в районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де вже з комфортом обжилися російські загарбники", - написав він у Telegram.

Він додав, що в тому ж місці знаходиться летовище та авіаремонтний завод, і проходить траса до російського кордону. "Цією трасою днями і ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища", - розповів Лисогор.

Також повідомляється про влучання в нафтобазу - вже вчетверте за останні два місяці. "Тобто прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників", - зауважив Лисогор.

Повідомлення про постраждалих

Він вказав, що "надана західними союзниками зброя - надзвичайно точна", проте росіяни "прикриваються мирними мешканцями". "Якби ППО не працювала над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед цивільних, а тим більше - серед дітей, не було б", - написав Лисогор і додав, що "тільки Росія несе відповідальність за жертви серед містян Луганська"

Як стверджують у російському міністерстві надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки в Луганську загинули троє людей. Так звана "міністерка охорони здоров'я" самопроголошеного псевдоутворення "ЛНР" Наталя Пащенко заявила про 35 постраждалих.

Міністерство оборони РФ стверджує, що нібито Україна спрямувала на місто п'ять ракет АТАСМS, чотири з яких збили, а одна нібито уразила "два багатоквартирних будинки".