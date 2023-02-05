Російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі в окупованій Горлівці, оскільки всі медзаклади переповнені пораненими, повідомили в Генштабі ЗСУ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 5 лютого (час київський)

++08: 20++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) розповів, що російський президент Путін під час розмов з ним не висловлював погроз. "Путін не погрожував ні мені, ні Німеччині", сказав Шольц в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag". За його словами, під час цих розмов ішлося про різні позиції щодо війни в Україні. У відповідь на запитання про те, чи є домовленості з президентом України Володимиром Зеленським, що поставлена Заходом зброя використовуватиметься лише на українській території, Шольц відповів, що " стосовно цього є консенсус".

Генштаб: У Горлівці медзаклади переповнені окупантами

07:33++

Через брак місць у лікарнях в окупованій Горлівці російські окупанти облаштовують польові шпиталі. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. "У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також повідомляється що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії", - йдеться в зведенні.

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив про "випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями". За цими даними, станом на 3 лютого з Луганської області на територію Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії.

Загалом упродовж минулої доби війська російських окупантів намагалися наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

На інших напрямках російські агресори й надалі проводять оборону раніше захоплених рубежів, обстрілюючи позиції українських підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Зокрема протягом доби російські війська вчинили 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона, порахували в штабі. Обстрілів зазнали населені пункти й райони Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запорізької області.

Також зазначається, що українська авіація протягом минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів, йдеться в зведенні.