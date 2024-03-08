34 українці намагалися втекти в одному автобусі в Румунію

Біля кордону з Румунією прикордонники спільно зі Службою безпеки України затримали мікроавтобус з чоловіками у вантажному відсіку. За доставку до сусідньої країни кожен з 34-х заплатив по 10 000 євро.

Біля кордону з Румунією прикордонники спільно зі Службою безпеки України (СБУ) затримали мікроавтобус, у вантажному відсіку якого перебували 34 чоловіки, повідомили у п'ятницю, 8 березня, у Державній прикордонній службі України (ДСПУ). Імовірно, вони намагалися незаконно покинути територію України.

"Водій підозрюється в організації незаконного переміщення осіб та певний час перебуває в полі зору оперативників ДПСУ. Він зібрав "клієнтів" через месенджер. За доставку до сусідньої країни кожен заплатив по 10 000 євро", - йдеться у повідомленні служби у Telegram.

В ДПСУ зазначили, що організатору загрожує від трьох до дев'яти років позбавлення волі. Щодо інших затриманих були складені документи про адмінпровадження.

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Затримання відбулося на території Чернівецької області, повідомив "Суспільному" речник Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв. За його словами, затримані чоловіки-втікачі є мешканцями 12 областей України віком від 25 до 40 років.

У листопаді 2023 року британське видання BBC писало , що від початку повномасштабного вторгнення РФ майже 20 тисяч чоловіків втекли з України, щоб уникнути мобілізації. Ще більше 21 тисячі чоловіків намагалися втекти, але їх спіймали.