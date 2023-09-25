Удар РФ по Одесі: з-під завалів дістали тіла двох загиблих

Рятувальники дістали з-під завалів в Одесі тіла двох загиблих, повідомили в місцевій владі.

Під час розбирання завалів в Одесі було знайдено тіла двох загиблих внаслідок нічного комбінованого удару російських військ по цьому портовому місту. Інформацію про це поширив у понеділок, 25 вересня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі .

"Щойно під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу. Висловлюю співчуття родині", - написав Кіпер.

Комбінований російський удар по Одесі

Як повідомлялося, в ніч на понеділок російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси із застосуванням крилатих ракет морського базування типу "Калібр", надзвукових крилатих ракет "Онікс" та дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-131/136.

Хоч більшість повітряних цілей Силам оборони України вдалося збити, однак деякі ракети долетіли й завдали численних руйнувань. Унаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали зерносховища, а також було пошкоджено морський вокзал. Крім того, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

Спочатку влада повідомляла, що внаслідок удару постраждалих і загиблих не було.