В Одесі сталась масова бійка між медиками та службовцями ТЦК

В Одесі правоохоронці розпочали розслідування щодо масової бійки, яка сталася між працівниками швидкої медичної допомоги і районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В Одесі правоохоронці розпочали розслідування щодо масової бійки, яка сталася між працівниками швидкої медичної допомоги і районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За даними поліції, бійка сталась у вівторок, 11 червня у Київському районі міста Одеси, її попередньо кваліфікують як хуліганство.

Масова бійка між медиками та військовими

За даними "Суспільного", водій карети екстреної медичної допомоги прийшов до районного ТЦК для оновлення даних, проте його відмовились звідти відпускати. Коли йому стало погано, викликали медиків, яких після приїзду також відмовились відпускати. На місце прибули декілька бригад екстреної служби. Сталися сутички між екіпажами "швидкої" та працівниками ТЦК, а також їхніми помічниками.

Згодом Одеський обласний ТЦК повідомив у Facebook, що під час роботи мобільної групи оповіщення один громадянин відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. Його доставили в районний ТЦК для оновлення облікових даних, де йому начебто стало зле. Прибула на місце "група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги" відмовилась надати документи і наполягала на госпіталізації чоловіка. "Через це виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії", - зазначили в ТЦК і додали, що викликали поліцію, проте "правоохоронцям також не було надано документів, що підтверджують приналежність цих осіб до системи охорони здоров'я", людей затримали.

Після цього затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито "силове утримання представників екстреної служби" посадовими особами районного ТЦК. На місце прибули як бригади швидкої допомоги, так і цивільні. Саме вони, за даними ТЦК, спровокували бійку, внаслідок якої травми отримали як військовослужбовці, так і представники екстреної служби.

Новий закон про мобілізацію та оновлення даних в Україні

18 травня в Україні набув чинності закон про посилення мобілізації. За ним, усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають 60 днів для того, аби оновити свої облікові дані як призовники, військовозобов'язані або резервісти. Зробити це можна відвідавши територіальні центри комплектації та соціальної підтримки, центри надання адміністративних послуг або ж в електронному кабінеті додатка "Резерв+".