В Одесі ракета влучила в цивільний об'єкт - ЗМІ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 16 липня (час київський).

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Концерт російської оперної співачки Ганни Нетребко у Штутгарті скасовано без можливості перенесення дати через відмову земельної компанії нерухомості та будівництва Баден-Вюртемберга. Ця компанія належить міністерству фінансів Баден-Вюртемберга та керує, серед іншого, державними замками та парками. Концерт мав відбутися у вересні в парадному дворі Штутгартського замку. Міністр фінансів землі Даніал Баяз (Danyal Bayaz) пояснив відмову у наданні майданчика тим, що проведення заходу створило б для Штутгарта "загрозу громадській безпеці та порядку аж до злочинів та заворушень".

++07.40++

Селище Тьоткіне в Глушківському районі Курської області знову зазнало обстрілу з боку України, повідомив губернатор російського регіону Роман Старовойт. "Субота почалася з чергової атаки противника на селище Тьоткіне. Зафіксовано загоряння", - написав він у Telegram. За заявою Старовойта, селище неодноразово обстрілювали у травні, червні та липні.

++07.30++

Данська компанія Danfoss, виробник теплової автоматики, холодильної та приводної техніки, а також промислової автоматики, продає свій бізнес у Росії та Білорусі керівництву місцевих підрозділів. Danfoss працював у Росії з 1993 року.

++07.20++

В Одесі ракета влучила в цивільний об'єкт

В Одесі внаслідак удару ракети здійнялася пожежа. На місці уже працюють рятувальники, повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Водночас, за даними "Суспільне.Одеса", удар завдано по цивільному об'єкту. Даних про жертв наразі немає.

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