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В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку, є жертви
1 січня 2024 р.
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У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками.
Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону, є п'ять локацій з прямим "прильотом" або влучанням уламків внаслідок повітряного бою.
Зокрема, поцілило в багатоповерхівку. Пожежі виникли також у житлових будинках різних районів міста.
Відомо про одного загиблого. Серед мешканців пошкоджених будинків є поранені. Троє потерпілих госпіталізовані до лікарень. Шістьом постраждалим надали медичну допомогу на місці.
Як повідомлялося, під час масованої комбінованої атаки РФ 29 грудня уламки збитого протиповітряною обороною дрона пошкодили багатоповерхівку в Одесі.