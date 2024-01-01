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В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку, є жертви

Віолетта Чайковська
1 січня 2024 р.

Одесу в новорічну ніч атакували російські "шахеди". Є п'ять локацій з прямим прильотом або влучанням уламків. У житлових будинках різних районів виникли пожежі. Відомо про загиблого та поранених.

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Влучання в багатоповерхівку в Одесі 29 грудня
29 грудня в Одесі також було влучання в багатоповерхівкуФото: Oleksandr Gimanov/AFP

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону, є п'ять локацій з прямим "прильотом" або влучанням уламків внаслідок повітряного бою.

Зокрема, поцілило в багатоповерхівку. Пожежі виникли також у житлових будинках різних районів міста.

Відомо про одного загиблого. Серед мешканців пошкоджених будинків є поранені. Троє потерпілих госпіталізовані до лікарень. Шістьом постраждалим надали медичну допомогу на місці.

Як повідомлялося, під час масованої комбінованої атаки РФ 29 грудня уламки збитого протиповітряною обороною дрона пошкодили багатоповерхівку в Одесі.

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