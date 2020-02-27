У "Нових Санжарах" не виявили жодного хворого на коронавірус

Внаслідок медичного тестування людей, які прибули в Україну з китайського Уханю та перебувають в карантині в медичному центрі "Нові Санжари" у однойменному місті на Полтавщині, не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом. Про це у четвер, 27 лютого, повідомило міністерство охорони здоров'я України. У відомстві зазначили, що було проведено 89 проб, результати яких є негативними.

Скарг на стан здоров'я та підвищення температури у людей в обсервації немає. Результати тестування персоналу, який обслуговує санаторій у Нових Санжарах, стануть відомі 28 лютого.

За даними Держприкордонслужби, за останню добу температурний скринінг був проведений у 75 тисяч людей. Жодна особа не була ізольована в інфекційні стаціонари, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У Чернівецькій області було зафіксовано два випадки підозри на захворювання. Ці люди були ізольовані. Лікарі провели забір зразків для проведення тесту на коронавірус, наразі проводиться необхідне дослідження.

Тим часом кількість українців, які заразились на коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess та були госпіталізовані в японські лікарні, зросла до чотирьох, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МЗС країни. Зазначається, що стан хворих є стабільним, з ними в контакті перебуває консул України в Японії.