У Сирії призначено міністрів закордонних справ і оборони

У перехідному уряді Сирії призначено вже 14 міністрів, й усі є близькими до лідера ХТШ аль-Джулані, пишуть ЗМІ.

Перехідний уряд Сирії, який формується повстанцями, що захопили владу в країні, в суботу, 21 грудня, призначив міністрів закордонних справ і оборони, повідомило сирійське інформаційне агентство Sana і нове головне командування. Так, міністром закордонних справ країни призначено Асаада Хасана аш-Шибані, а Мархаф Абу Касра стане новим міністром оборони країни.

Як зазначає видання Al Jazeera, обоє є близькими до Абу Мохаммеда аль-Джулані, голови радикального ісламістського суннітського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), під проводом якого на початку грудня цього року було повалено режим Башара Асада. Наразі у перехідному уряді призначено 14 міністрів, і всі вони є близькими союзниками або друзями аль-Джулані, пише Al Jazeera.

Обоє міністрів є активними діячами ХТШ

За даними турецького інформагенції Anadolu, аш-Шибані є випускником факультету англійської мови та літератури Університету Дамаска. Агенція dpa вказує на повідомлення ЗМІ, згідно з якими він також має ступінь магістра в галузі політології та міжнародних відносин. З початку громадянської війни в Сирії в 2011 році аш-Шибані брав активну участь у діяльності сирійської опозиції.

Під час війни, коли під контролем урядових сил Ашара Басада перебували близько двох третин території країни, на північному заході Сирії з 2017 року управляло ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам". У цій "адміністрації" Шейбані обіймав посаду голови відділу політичних справ. Як передає Anadolu, він відповідав за "взаємодію з представниками іноземних держав та міжнародних оргнізацій, включаючи установи ООН та гуманітарні структури".

Новий міністр оборони Сирії Абу Касра, також відомий як Абу аль-Хасан аль-Хамаві, за освітою є інженером зі спеціалізацією в галузі сільського господарства. Він є одним із найвідоміших лідерів "Хаят Тахрір аш-Шам".

10 грудня новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир, якого називають близьким соратником лідера ХТШ аль-Джулані.

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