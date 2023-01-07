У ФРН в реєстрі прозорості відсутні дані про половину ТОВ

У німецькому реєстрі прозорості, створеному для боротьби з відмиванням грошей, досі відсутні дані про велику кількість компаній. Так, на початок грудня 2022 року 838,3 тисячі з майже 1,5 мільйона компаній з обмеженою відповідальністю (GmbH) ввели необхідну за законом інформацію, повідомило у суботу, 7 січня, Федеральне міністерство фінансів на запит агенції dpa.

Компанії до 30 червня 2022 року повинні були внести в реєстр прозорості дані про бенефіціарних власників, тобто фактичних власників з повним ім’ям, датою народження, місцем проживання та громадянством. Це важливо для виявлення непрозорих структур власності, адже, наприклад, кримінальні клани або російські олігархи, які потрапили під санкції, маскують своє майно за складними корпоративними мережами, нагадує dpa.

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Тим, хто не дотримується обов’язку внесення даних, загрожує штраф. Однак у мінфіні ФРН зауважили, що існує перехідний період до червня 2023 року. Лише після цього відомство зможе накладати штрафи. Мінфін також вивчає, "які існують додаткові можливості для збільшення кількості записів у реєстрі прозорості та покращення якості даних".

Нагадаємо, реєстр прозорості створений у Німеччині у червні 2017 року на виконання Четвертої Директиви ЄС з протидії відмиванню коштів. Він ведеться в електронному вигляді і до 2021 року формувався на базі інших відкритих електронних реєстрів. З серпня 2021 року німецькі юридичні особи зобов'язані самостійно вносити відповідні дані до реєстру прозорості. Для внесення даних в реєстр для різних видів товариств були встановлені строки протягом 2022 року. Згідно з рішенням Суду ЄС від листопада 2022 року, у разі наявного обґрунтованого суспільного інтересу дані з реєстру можуть отримувати представники громадськості. У 2020 році в ФРН як платників податків з оборотом у понад 22 тисячі євро на рік було зареєстровано 3,2 мільйона фірм.