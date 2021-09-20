 В Німеччині відбулися останні дебати кандидатів у канцлери | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2021

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Новини

В Німеччині відбулися останні дебати кандидатів у канцлери

Під час останніх дебатів перед виборами до Бундестагу Німеччини 26 вересня кандидати у канцлери від СДПН і Зелених не виключили створення коаліції з Лівою партією.

Олаф Шольц, Анналена Бербок та Армін Лашет під час дебатів

Олаф Шольц, Анналена Бербок та Армін Лашет під час дебатів

Кандидати в канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - Олаф Шольц (Olaf Scholz), партії Зелених - Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та від правлячого консервативного блоку ХДС/ХСС - Армін Лашет (Armin Laschet) у неділю, 19 вересня, взяли участь у останньому раунді дебатів напередодні виборів у Бундестаг. Виступи політиків показали німецькі приватні телеканали Sat1, ProSieben і Kabel 1.

Під час дискусії Бербок і Шольц виключили можливу коаліцію з правопопулістською "Альтернативою для Німеччини" (АдН), але не з Лівою партією. Лашет своєю чергою заявив, що не вбачає можливості союзу з обома партіями.

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СДПН та Зелені виступили за мінімальну зарплату

Кандидати у канцлери від СДПН та Зелених також спільно виступили за запровадження мінімальної заробітної плати розміром у 12 євро. На думку Шольца, від цього кроку виграють мільйони людей, а Бербок додала, що також до встановленої законом мінімальної заробітної плати має бути передбачена базова допомога на дитину.

Лашет подібні державні гарантії відкинув. Він вважає, що відповідальність за встановлення мінімальної зарплати мають нести учасники колективних тарифних переговорів. На думку консерватора, йдеться про диференційований підхід в різних секторах. Так, в деяких з них вже застосовуються більш високі ставки, додав він.

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Соціал-демократи у ФРН збільшили відрив від консерваторів

Як свідчать опубліковані 19 вересня результати опитування інституту Insa для газети Bild am Sonntag, за тиждень до виборів у Бундестаг Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) зміцнила лідерство в рейтингах і збільшила відрив від головного суперника - консервативного блоку, що складається з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько -соціальна союзу (ХСС).

За соціал-демократів готові проголосувати 26 відсотків виборців, а консерватори отримали 21 відсоток голосів. Результат блоку ХДС/ХСС, до якого належить і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), став найнижчим за всю історію проведення опитувань Insa.

Крім того, лідерство СДПН вперше за багато років виявили опитування суспільно-правового телеканалу ARD у співпраці з інститутом досліджень громадської думки Infratest dimap, а також інституту Forsa. Передвиборні опитування відображають лише розклад думок на час проведення дослідження і не є прогнозами результатів голосування.

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Кандидат у канцлери ФРН Олаф Шольц - про Крим, Росію, Меркель, зміни клімату та безпеку Європи (13.08.2021)

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