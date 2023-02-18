В НАТО відкинули прохання України про касетні боєприпаси

Війна Росії проти України - новини суботи, 18 лютого.

++22:55++

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг відкинув запит України на касетні та фосфорні боєприпаси. В інтерв'ю телеканалу RTL/ntv на Мюнхенській конференції з безпеки він заявив, що НАТО не надає такої зброї.

Напередодні, як пише dpa, на Мюнхенській безпековій конференції віцепрем'єр-міністр України Олександр Кубраков попрохав про такі озброєння. Касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором, але ні Росія, ні Україна його не підписували. Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Росія використовує касетні бомби в Україні. Оскільки Україна не є стороною договору, то може законно про них просити, аби використовувати проти РФ також, додав він.

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++22:26++

Міністерство закордонних справ Нідерландів оголосило про висилання близько десятка російських дипломатів і закриття торгового представництва Росії в Амстердамі, звинувативши Москву у їхньому використанні для шпигунства.

Раніше Росія відмовилась надати візи дипломатам Нідерландів для роботи в посольстві в Москві та консульстві в Санкт-Петербурзі. Консульство через брак персоналу закриється. "Попри численні спроби Нідерландів знайти рішення, Росія продовжує намагатися втримати співробітників розвідки в Нідерландах під дипломатичним прикриттям. Ми не можемо допустити цього і не допустимо", - цитує заяву міністра закордонних справ Вопке Гукстри агентство AFP.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну Нідерланди вислали 17 російських дипломатів, залишивши в країні 58. РФ у відповідь вислала 15 дипломатів з Нідерландів. Переговори про призначення нових провалилися, констатували в нідерландському уряді.

++21:58++

Орбан знову звинуватив ЄС у затягуванні війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що Європейський Союз частково винен у продовженні війни Росії проти України. У щорічному зверненні до нації він сказав, що ЄС "роздмухував вогонь війни", запровадивши санкції щодо Росії та надавши Україні гроші та зброю, замість того, щоби шукати "мирних переговорів" з Москвою.

Віктор Орбан Фото: Olivier Matthys/AP/dpa/picture alliance

"Війна в Україні - це не конфлікт між арміями добра і зла, а між двома слов'янськими країнами, які воюють одна проти одної. Це їхня війна, а не наша", - заявив Орбан. Війні в Україні була присвячена значна частина його звернення під гаслом "Мир і безпека", яке тривало майже годину.

++21:33++

Президент України Володимир Зеленський каже, що на Мюнхенській конференції з питань безпеки пролунали важливі сигнали світових лідерів про посилення постачання озброєнь. "Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України", - сказав він у традиційному вечірньому відеозверненні.

Наступного тижня, за словами Зеленського, очікуються "вагомі новини для України".

++21:05++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном на полях Мюнхенської безпекової конференції. "Я повторив свій заклик до США розпочати навчання українських пілотів на F-16", - повідомив за результатами Кулеба.

++20:38++

Рада ЄС обговорить спільні закупівлі боєприпасів для України

Європейська комісія вивчає, які країни підривають санкційний режим Європейського Союзу щодо Росії, заявив заступник президентки Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. "Ми бачимо, що з деякими країнами виникають нові схеми торгівлі. У ЄС є спецпредставник, який стежитиме за цим", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції. За його словами, існує небезпека розмивання санкцій через поставки в треті країни: таким шляхом до Росії можуть потрапити так звані товари подвійного призначення. На запитання, чи мав він на увазі Туреччину та Вірменію, Домбровскіс відповів: "Їх більше. Ми бачимо нетипові торговельні схеми не тільки з цими країнами". Він також додав, що ЄС обговорює цю проблему з Китаєм.

Тим часом сама президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила на конференції, що ЄС терміново вивчає можливості об'єднання країнами-членами зусиль для закупівлі боєприпасів Україні. "Як завжди в цій жорстокій війні, яку Росія розв'язала проти України, ми бачимо, що під тиском можемо звернути гори, а отже, і тут теж", - сказала вона журналістам. За даними агентства Reuters, міністри закордонних справ ЄС обговорять ідею спільної закупівлі 155-міліметрових снарядів для України на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 20 лютого. "Ми говоримо про стандартизовані боєприпаси, які ми б фінансували або на європейському рівні, або на рівні країн-членів ЄС, ось схема, яка стоїть за цим. Я не думаю, що Україна зараз буде в змозі профінансувати це. Тому ми повинні профінансувати", - сказала фон дер Ляєн.

++20:14++

Захід міг би запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну, якби рішучіше відреагував на анексію РФ Криму, заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін на Мюнхенській конференції з безпеки. "Якби ми різкіше відреагували на Крим, то війни не було б", - сказала вона.

На її думку,в Кремлі вирішили, що повномасштабне вторгнення в Україну буде схожим на анексію Криму, а війну можна буде легко та швидко виграти протягом кількох тижнів. "Тепер ми повинні винести уроки. Я думаю, що найважливіший урок - не бути наївними", - сказала Марін.

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++19:47++

Польща готує запуск центру для ремонту німецьких основних бойових танків Leopard, повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на Мюнхенській конференції з безпеки. "У Польщі ми створили різні виробничі потужності для боєприпасів різного калібру для нашого забезпечення, а також для України", - сказав він.

За його словами, він обговорював це питання з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Раніше відбулися переговори з представниками німецької збройової промисловості, зазначило німецьке інформаційно агентство dpa.

++19:19++

Росія втратила 200 тисяч солдатів на війні в Україні - Блінкен

За даними Сполучених Штатів, уже близько 200 тисяч російських солдатів були вбиті або поранені у війні проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській конференції з безпеки.

Також за його словами, понад мільйон росіян залишили свою країну через небажання бути частиною цієї війни, а понад тисяча іноземних компанії припинили свою діяльність у РФ. "Подивіться, що сталося, що (російський президент Володимир. - Ред.) Путін зробив зі своєю країною", - сказав Блінкен.

++18:50++

За сьогодні російські солдати завдали 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеного пункту Українськ на Донеччині, внаслідок чого є пошкодження житлових будинків і жертви серед цивільного населення. Також війська РФ завдали чотирьох авіаційних ударів і здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти", - пише генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

За його даними, українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили ще один район зосередження сил РФ. Крім того, сьогодні знищили дві російські крилаті ракети "Калібр".

++18:23++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) привітала намір Китаю представити "мирну ініціативу" для припинення війни Росії проти України, але при цьому зауважила, що не може бути жодних територіальних поступок.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок з колишнім китайським колегою Ван Ї Фото: SVEN HOPPE/AFP/Getty Images

"Мир передбачає, що той, хто порушив територіальну цілісність, а саме Росія, виводить свої війська з окупованої країни", - наголосила вона на Мюнхенській конференції з безпеки. Позиція Німеччини полягає в тому, що без повного виведення всіх російських військ з України немає шансів на завершення війни, додала міністерка.

++17:55++

Голова провладної фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що найближчим часом можуть розпочатися тренування українських пілотів. "Є надія, що розпочнуться найближчим часом тренування пілотів на F-15 та F-16. Де саме - ще не визначено, бо потрібні політичні рішення про те, щоб їх дозволити, а далі є моделі робити це у Німеччині, Нідерландах чи навіть у Туреччині", - сказав він у розмові з DW в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

++17:26++

США вперше офіційно назвали дії РФ злочинами проти людяності

США вперше офіційно назвали дії Росії в Україні злочинами проти людяності. На Мюнхенській безпековій конференції, крім віцепрезидентки США Камали Харріс таку заяву зробив державний секретар Ентоні Блінкен. "На основі ретельного аналізу закону та наявних фактів я встановив, що військовослужбовці російських військ та інші російські посадові особи скоїли злочини проти людяності в Україні", - зазначив він.

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++16:57++

Кулеба про мирний план Китаю: Ніяких територіальних компромісів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував анонсовану Китаєм "мирну ініціативу" щодо припинення війни Росії проти України.

Кулеба Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

За його словами, Україна вірить, що Китай може зіграти важливу роль в завершенні війни, зважаючи на стосунки КНР і РФ, та хоче, аби він її зіграв, зокрема, підтвердивши єдиний для України та Китаю принцип - територіальної цілісності. Кулеба застеріг: "Ніяких компромісів щодо територіальної цілісності України не може бути. Ніякий мирний план не може базуватись навіть на найменшому припущені щодо квадратного метра української території".

++16:30++

Великобританія негайно допоможе іншим країнам, здатним надати Україні винищувачі, заявив на Мюнхенській конференції з питань безпеки прем'єр-міністр країни Ріші Сунак.

На його думку, реакція міжнародної спільноти на війну Росії проти України не була достатньо сильною. Зараз війна в Україні, за оцінками Сунака, переживає "поворотний момент", тож саме час - подвоїти підтримку додатковим озброєнням і гарантіями безпеки, зокрема, довгостроковими від Північноатлантичного альянсу (НАТО). Крім того, британський прем'єр вважає необхідним вивчити питання, як зробити так, щоби РФ заплатила за відбудову України після завершення війни.

Нагадаємо, що Великобританія не готова передавати Україні винищувачі, водночас уже проводить тренування українських військових на них.

++16:02++

Україна очікує запрошення в НАТО в липні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що Україна може отримати запрошення стати членом НАТО на саміті в липні. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Прапори України та НАТО Фото: NATO

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО. - Ред.) і почне вже свій шлях до Північноатлантичного альянсу", - сказав він у прямому включенні з Мюнхенської безпекової конференції.

Днями генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО, але зараз її головне завдання - перемогти у війні, розв'язаній проти неї Росією, щоби зберегти свій суверенітет.

++15:34++

Під час ранкової масованої ракетної атаки РФ дві крилаті ракети пролетіли над Південноукраїнською атомною електростанцією (АЕС), що національна компанія "Енергоатом" назвала черговим актом ядерного тероризму.

"Повітряні об'єкти пролетіли небезпечно близько до ядерного об'єкту. Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками - ядерною катастрофою - знову була високою", - пояснили там і вкотре звернулися до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням "вжити всіх можливих заходів", зокрема, щодо створення безпольотної зони над усіма атомними об'єктами України.

++15:05++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) на Мюнхенській безпековій конференції наголосив на необхідності вивчення питання щодо зміцнення оборони України в довгостроковій перспективі. Як повідомили в офісі Сунака, політики вказали на важливість збереження рекордного рівня міжнародної підтримки України. Вони погодилися, що нещодавні пропозиції про постачання основних бойових танків та іншого обладнання Києву сприятимуть "зміні ситуації на місцях".

++14.18++

Віцепрезидентка США Камала Харріс звинуватила Росію у скоєнні "злочинів проти людяності" в Україні, а російські війська - у здійсненні "широкомасштабних і системних" нападів на цивільне населення. "США офіційно визнали, що Росія скоїла злочини проти людяності", - сказала вона під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу, цитує AFP. За її словами, дій російських військових в Україні "є нападом на наші спільні цінності та нашу спільну людяність". "Російські війська здійснюють широкомасштабний і системний напад на цивільне населення", - додала Харріс. Вона перерахувала безліч зловживань, які, за її словами, здійснюють війська РФ в Україні - включаючи вбивства, зґвалтування і тортури.

++14.05++

Росія вже веде гібридну війну проти Молдови, але сьогодні безпеку Молдови забезпечує Україна, заявила президентка країни Майя Санду. "Доки Україна бореться за свою територію, немає безпосередньої небезпеки", – заявила вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу. Санду нагадала, що за останній час чотири російські ракети пролетіли над територією Молдови, представник РФ виступив із погрозою, що "Молдова наступна", крім того, восени Росія вела проти Молдови енергетичну війну, підвищивши ціни, а потім припинивши постачання газу. "Зараз стало відомо про новий план - організувати протести і почати переговори про дострокові парламентські вибори... багато кібератак і фейкових попереджень про закладені бомби - все це дестабілізує суспільство, враховуючи складну економічну ситуацію через війну Росії в Україні, створює небезпеку хвилювань і заворушень, які Росія могла б використовувати", - описала ситуацію президентка Молдови.

++13.57++

Військовий об'єкт пошкоджено внаслідок ракетного удару російських окупантів по Хмельницькому в суботу вранці, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. "Сьогодні вранці ворог завдав два удари по місту Хмельницькому. На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту", - написав Гамалій у Telegram.

Столтенберг: Найбільший ризик, що Путін переможе

++13.49++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає надати Україні все необхідне для перемоги у війні проти Росії. "Ми вже можемо винести деякі важливі уроки цієї війни. По-перше, ми повинні продовжувати і збільшувати нашу допомогу Україні. Путін не планує миру, він планує продовжувати війну і вести нові наступи. Немає доказів того, що його амбіції змінилися. Він мобілізує сотні тисяч військових, приводить економіку у воєнний стан, звертається до інших авторитарних режимів, як-от Іран і Північна Корея, щоб отримати більше зброї", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Генсек НАТО наголосив, що ризик ескалації завжди матиме місце, і немає варіантів, що виключають це, але "найбільший ризик, що Путін переможе". За його словами, перемога РФ стане сигналом для інших авторитарних режимів, що зробить світ більш небезпечним.

++13.25++

Під час ракетного удару російських окупаційних військ по Хмельницькому вранці у суботу поранення отримали двоє осіб, повідомив мер міста Олександр Симчишин. Постраждалим надали медичну допомога, їхньому життю нічого не загрожує, додав чиновник. За його словами, під час удару пошкоджено будівлі трьох навчальних закладів Хмельницького, низку комерційних об'єктів, а також кілька сотень вікон у багатоповерхівках.

++13:05++

Китай анонсував мирну ініціативу з метою припинення агресивної війни Росії проти України. "Ми дещо запропонуємо. І це буде китайська позиція щодо політичного врегулювання кризи в Україні", - заявив ексміністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, цитує dpa. "Ми твердо стоятимемо на боці миру і діалогу", - додав він. За його словами, задля безпечнішого світу існують "принципи Статуту ООН - це те, чого ми повинні дотримуватися". Він зауважив, що хаос і конфлікти, які зараз охопили світ, були викликані тим, що принципи Статуту ООН не дотримувалися державами. Тому Ван Ї закликав до мирного вирішення конфліктів шляхом діалогу та консультацій, адже, на думку Пекіна, проблеми між країнами не повинні вирішуватися шляхом тиску або односторонніх санкцій. Це є контрпродуктивно, "оскільки призводить до нескінченних труднощів", наголосив китайський урядовець.

++12:35++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з генеральним директором німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміном Папперґером (Armin Papperger), щоб обговорити, зокрема, майбутні поставки танків до України. "Я зустрічався з гендиректором Rheinmetall AG Арміном Папперґером, щоб обговорити шляхи збільшення виробництва для України і союзників. Ми також обговорили великі проєкти, спрямовані на посилення потенціалу України у танках та бронетехніці, як короткострокові, так і довгострокові. Rheinmetall готовий до посилення співпраці", - написав Кулеба у Twitter.

++12:10++

Урсула фон дер Ляєн (архівне фото) Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу закликала партнерів "подвоїти" військову підтримку України. "Ми повинні подвоїти і продовжити дійсно масовану підтримку (України. - Ред.), яка необхідна для того, щоб ці імперіалістичні плани Путіна повністю провалилися", - заявила фон дер Ляєн, цитує AFP. Вона також запевнила Україну в допомозі із закупівлею боєприпасів. З цією метою Єврокомісія перебуватиме у взаємодії з промисловістю, щоб прискорити виробництво, повідомила фон дер Ляєн.

++11:55++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу планує закликати партнерів надати Україні усю необхідну зброю для перемоги над Росією. "Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти і утвердитися як суверенній, незалежній державі в Європі", - йдеться в тексті його промови на конференції, зі змістом якого ознайомилося агентство AFP. "Путін не планує миру. Він планує більше війни", - йдеться, зокрема, у промові Столтенберга. Він також попередить, що російське вторгнення викрило небезпеку надмірної залежності Європи від авторитарних режимів і має послужити уроком: "Ми не повинні повторити ту ж помилку з Китаєм та іншими авторитарними режимами".

++11:26++

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у суботу, 18 лютого, було збито дві ракети "Калібр", випущені по Україні російською армією. Як зазначається у повідомленні в Telegram, російські війська випустили по Україні цього дня чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря. "Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.Загроза ракетних атак залишається", - йдеться у повідомленні.

++11:12++

Російські війська минулої доби обстріляли щонайменше 15 населених пунктів в трьох районах Харківської області, одна людина загинула та ще одна була поранена. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram.

++10.45++

Кремлю стає дедалі важче ізолювати російське населення від війни проти України, констатує вранці у суботу у щоденному розвідувальному огляді міністерство оборони Великобританії. У ньому відомство посилається на опитування, проведене в РФ у грудні 2022 року, результати якого засвідчили, що 52 відсотки росіян мають друзів або родичів, які проходили чи проходять службу на війні проти України. Також у звіті зазначається, що керівник робочої групи "з питань СВО", секретар генради "Единой России" Андрій Турчак 16 лютого повідомив, що група надала звіт президенту РФ Володимиру Путіну, у якій, вірогідно, висвітлені такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.

++09.45++

Троє мирних жителів Донецької області загинули та п'ятеро дістали поранень унаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в суботу вранці. "На Горлівському напрямку 1 людина загинула в Іванопіллі, у селі пошкоджено 12 будинків. У Торецькій громаді поранено 3 людини, ще 1 - у Бахмуті. У Соледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Федорівці, тривають обстріли Васюківки і Роздолівки. Обстріли зафіксовані в Часовоярській громаді", - повідомив, зокрема, чиновник.

++09.24++

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомили у енергетичній компанії ДТЕК. "Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - пояснили в компанії.

++09.22++

Голова Офісу президент України Андрій Єрмак повідомив, що вранці у суботу російські окупанти використовують для запуску ракет тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій.

++09.10++

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій повідомив про вибух у Хмельницькому зранку у суботу. "Пролунав вибух у Хмельницькому! Залишайтеся в укриттях!" - написав він у Telegram. За хвилину чиновник повідомив про повторний вибух у місті.

++09:00++

З Феодосійського району був зафіксований пуск 6 ракет "Калібр", повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. "ППО вже відпрацьовує цілі", - додав Сергій Мельник. Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про проліт над територією Миколаївської області двох об'єктів у напрямку західних областей України та нові запуски з акваторії Чорного моря.

В Україні оголошено повітряну тривогу

++08:45++

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Влада закликає громадян після оголошення про тривогу пройти у найближче укриття.

++08:20++

Компанія Auchan Retail заперечує інформацію, поширену напередодні низкою ЗМІ, що французька мережа гіпермаркетів "Ашан" від початку вторгнення Росії в Україну під виглядом гуманітарної допомоги постачала товари для російських військових в окупованих областях України. Про це йдеться в пресрелізі компанії, оприлюдненому на її сайті. Напередодні про такі факти повідомлялося в спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.

++07.51++

Втрати російської ПВК "Вагнер" від початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну становлять понад 30 тисяч найманців, з яких близько дев'яти тисяч - вбитими. Про це у п'ятницю, 17 лютого, заявив координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN. За його словами, близько половини з цих дев'яти тисяч убитими загинули з середини грудня, а близько 90 відсотків з тих, хто загинув у грудні, було завербовано з російських в'язниць.

++07:20++

Протягом доби російські окупанти завдали 10 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у суботу.

За цими даними, "основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках". За минулу добу українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області, Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської області, Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині, - йдеться, зокрема, у повідомленні.

У генштабі також зазначають, що українська авіація протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300, а сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника.

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