В НАТО призначили нового очільника Представництва в Україні

Британець Патрік Тернер приступить до виконання своїх обов'язків у вересні. Раніше Тернер працював помічником генсека НАТО та обіймав низку високих посад на держслужбі у Великобританії.

Новим очільником Представництва НАТО в Україні (NATO Representation in Ukraine, NRU - Ред.) стане британець Патрік Тернер. Про це у середу, 17 липня, оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє пресслужба Альянсу.

Новий очільник приступить до виконання своїх обов'язків у Києві у вересні 2024 року. Раніше він працював помічником генсека НАТО з питань операцій і з питань оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великобританії.

"Патрік Тернер привнесе багато років лідерства та досвіду на цю посаду. Як відданий державний службовець, він має значний досвід досягнення результатів. Я переконаний, що він чудово впорається з цією важливою роллю, оскільки НАТО продовжує посилювати свою підтримку України", - наголосив Столтенберг.

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Своєю чергою, Патрік Тернер зазначив, що для нього є великою честю бути призначеним на посаду. "Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити Представництво НАТО і дуже тісно співпрацювати з українською владою, а також з членами та партнерами Альянсу задля надання підтримки Україні з боку НАТО", - додав він.

Як пояснюється у повідомленні, на посаді старшого представника Патрік Тернер діятиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою. Також він координуватиме зусилля НАТО і надаватиме Альянсу оцінки і поради щодо ситуації в Україні.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вашингтоні минулого тижня члени Альянсу домовились про створення програми з надання допомоги і тренування Україні в галузі безпеки (NSATU). Крім цього, члени Альянсу оголосили про зобов'язання надати Україні довгострокову безпекову допомогу з мінімальним базовим рівнем у 40 мільярдів євро протягом наступного року.

Представництво НАТО в Україні було засноване у 2016 році і поєднує в собі дві діючі організації НАТО в Україні: Центр інформації та документації НАТО та Офіс зв'язку НАТО.