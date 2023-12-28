В Нацполіції розповіли, як охоронятимуть порядок на свята

У Нацполіції повідомили про посилення патрулювання населених пунктів України в період новорічних свят, а також нагадали українцям про заборону на використання феєрверків.

Про безпеку людей на різдвяні та новорічні свята подбають 30 тисяч правоохоронців, повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв на брифінгу в Києві у четвер, 28 грудня.

За його словами, з них - близько 20 тисяч поліцейських, інші - службовці Національної гвардії, Військової служби правопорядку, учасники громадських формувань та добровольці.

"Також передбачені додаткові слідчо-оперативні групи, вибухотехнічні групи та резерв поліції особливого призначення для швидкого реагування на надзвичайні події", - розповів Ахрамєєв.

Комендантська година та заборона на феєрверки

Змін щодо тривалості дії комендантської години на Новий рік не передбачено, продовжив Ахрамєєв. Він нагадав про відповідальність за порушення комендантської години, зокрема і закладами харчування та розважальними установами. А також - закликав українців утриматися від керування авто напідпитку в новорічну ніч та повідомив про посилення патрулювання доріг в цей період.

Ахрамєєв зазначив, що під час святкування Різдва 25 грудня Нацполіція впоралася із забезпеченням правопорядку. Водночас, у Нацполіції беруть до уваги той факт, що деяка частина населення святкуватиме Різдво за старим стилем – в ніч з 6 на 7 січня, зокрема віряни Української православної церкви Московського патріархату. "Ми це передбачаємо та будемо наближати наряди до цих релігійних споруд", - сказав Ахрамєєв.

Як уточнив глава Нацполіції Іван Вигівський, до повномасштабного вторгнення Росії в середньому на добу заступало на службу 4500 нарядів поліції, зараз - близько 7000 нарядів, це близько 21 тисячі поліцейських.

Вигівський також нагадав про заборону на продаж та використання феєрверків та салютів. "Вибухів, впевнений, всім і так вистачає. Минулого року у нас було декілька фактів запуску феєрверків - особи були встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності, провадження скеровані до суду", - наводяться його слова в дописі у Telegram Національної поліції України.

На Київщині посилюють безпекові заходи

Між тим, очільник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко повідомив про посилення контрдиверсійних та безпекових заходів у регіоні у період з 28 грудня по 6 січня. За його словами, рішення ухвалили на раді оборони Київщини через можливі нові провокації РФ під час новорічних свят.

"По всій Київщині збільшуємо кількість блокпостів. Ретельній перевірці підлягатимуть місця найбільшого скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо", - розповів очільник ОДА.

Він зазначив, що таке посилення також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення різного роду кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч людей, повідомив Кравченко.

Він закликав жителів і тих, хто збирається відвідати Київщину, з розумінням ставитися до посилених безпекових заходів та можливої зупинки автотранспорту на блокпостах та нагадав про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу.

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