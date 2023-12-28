  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
СуспільствоУкраїна

В Нацполіції розповіли, як охоронятимуть порядок на свята

Анастасія Шепелева
28 грудня 2023 р.

У Нацполіції повідомили про посилення патрулювання населених пунктів України в період новорічних свят, а також нагадали українцям про заборону на використання феєрверків.

https://p.dw.com/p/4aef1
Різдвяна ялинка у Києві
Безпеку українців під час новорічних свят охоронятимуть 30 тисяч правоохоронцівФото: Photoshot/picture alliance

Про безпеку людей на різдвяні та новорічні свята подбають 30 тисяч правоохоронців, повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв на брифінгу в Києві у четвер, 28 грудня.

За його словами, з них - близько 20 тисяч поліцейських, інші - службовці Національної гвардії, Військової служби правопорядку, учасники громадських формувань та добровольці.

"Також передбачені додаткові слідчо-оперативні групи, вибухотехнічні групи та резерв поліції особливого призначення для швидкого реагування на надзвичайні події", - розповів Ахрамєєв.

Комендантська година та заборона на феєрверки

Змін щодо тривалості дії комендантської години на Новий рік не передбачено, продовжив Ахрамєєв. Він нагадав про відповідальність за порушення комендантської години, зокрема і закладами харчування та розважальними установами. А також - закликав українців утриматися від керування авто напідпитку в новорічну ніч та повідомив про посилення патрулювання доріг в цей період. 

Ахрамєєв зазначив, що під час святкування Різдва 25 грудня Нацполіція впоралася із забезпеченням правопорядку. Водночас, у Нацполіції беруть до уваги той факт, що деяка частина населення святкуватиме Різдво за старим стилем – в ніч з 6 на 7 січня, зокрема віряни Української православної церкви Московського патріархату. "Ми це передбачаємо та будемо наближати наряди до цих релігійних споруд", - сказав Ахрамєєв.

Як уточнив глава Нацполіції Іван Вигівський, до повномасштабного вторгнення Росії в середньому на добу заступало на службу 4500 нарядів поліції, зараз - близько 7000 нарядів, це близько 21 тисячі поліцейських.

Вигівський також нагадав про заборону на продаж та використання феєрверків та салютів. "Вибухів, впевнений, всім і так вистачає. Минулого року у нас було декілька фактів запуску феєрверків - особи були встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності, провадження скеровані до суду", - наводяться його слова в дописі у Telegram Національної поліції України.

На Київщині посилюють безпекові заходи

Між тим, очільник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко повідомив про посилення контрдиверсійних та безпекових заходів у регіоні у період з 28 грудня по 6 січня. За його словами, рішення ухвалили на раді оборони Київщини через можливі нові провокації РФ під час новорічних свят.

"По всій Київщині збільшуємо кількість блокпостів. Ретельній перевірці підлягатимуть місця найбільшого скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо", - розповів очільник ОДА.

Він зазначив, що таке посилення також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення різного роду кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч людей, повідомив Кравченко.

Він закликав жителів і тих, хто збирається відвідати Київщину, з розумінням ставитися до посилених безпекових заходів та можливої зупинки автотранспорту на блокпостах та нагадав про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу. 

Читайте також: Від Різдва до Водохреща. Фольклористка про традиції зимових свят українців

Різдво по-новому: коли святкуватимуть українці

 