В Миколаєві через обстріли зруйновано супермаркет

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 серпня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 3 серпня (час київський).

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У Криворізькому районі російська армія обстріляла Апостолівську та Зеленодольську громади, повідомляє голова військової адміністрації Олександр Вілкул. Внаслідок обстрілів у селі Велика Костромка пошкоджено дитячий садок та церкву, село лишилось без світла. Жертв немає.

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Українські військові завдали втрат і змусили російські підрозділи відійти при спробі покращити тактичне положення біля Авдіївки. На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно вели наступ в районі західної околиці Берестового, а районах Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема. Тривають бойові дії на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Російські війська продовжують обстрілювати з різних видів озброєнь, включаючи ствольну та реактивну артилерію, населені пункти на Сіверському, Харківському, Слов’янському, Авдіївському, Бахмутському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках

На Слобожанському напрямку російські війська намагаються утримати зайняті рубежі та не допустити наступу українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках зафіксовано проведення тренувань зі зв’язку генштабу збройних сил Білорусі. З території цієї країни продовжують перекидати диверсійно-розвідувальних груп в Україну.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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Близько п’ятої ранку через обстріл російських військ одному з районів Миколаєва виникла пожежа, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. В іншому районі міста зруйнований супермаркет. На місцях працюють рятувальні служби. Інформації про постраждалих немає.