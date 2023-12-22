В міноборони викрили оборудку на закупівлі боєприпасів

Начальнику одного з головних управлінь міноборони закидають спробу провести оборудку на 1,5 мільярда гривень під час закупівлі боєприпасів. Фігуранта затримано.

У міністерстві оборони України заявили про викриття оборудки, за допомогою якої керівник одного з головних управлінь міністерства намагався розкрасти 1,5 мільярда гривень на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил України.

Як йдеться у повідомленні пресслужби міноборони у п'ятницю, 22 грудня, викриття злочинної схеми відбулося у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) та Офісом генерального прокурора (ОГП). Згідно з повідомленням, у грудні 2022-го начальник головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення міністерства оборони підписав угоду про постачання боєприпасів з держпідприємством "Прогрес". Це відбулося без погодження департаменту внутрішнього аудиту міністерства, наголошують у відомстві. В грудні 2023 року начальник управління підписав додаткову угоду з грифом "для службового користування", після чого відбулась оплата.

"Керівництво підприємства "Прогрес" та начальника управління, який і підписував угоду від імені міністерства оборони, було негайно усунуто від виконання обов'язків. Головного фігуранта розслідування затримано", - повідомили у міноборони.

В СБУ натомість уточнили , що після підписання угоди у минулому році бюджетні гроші не були переказані на рахунки постачальника. Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель міноборони уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником. Новий договір, на відміну від попереднього, передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість, повідомили у відомстві. "Проте фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером", - зазначили у спецслужбі.

Після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 мільярда гривень. Ця сума на 30 відсотків перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником, зазначили в СБУ. При цьому в ОГП зауважили , що перерахована афілійованій іноземній фірмі-посереднику сума у 1,5 мільярда гривень "на 130 мільйонів гривень перевищило вартість продукції за прямим договором з виробником".

В ОГП також повідомили, що викрита масштабна оборудка кваліфікується як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (частина друга статті 114-1 КК України). "Наразі керівника одного з головних управлінь міноборони затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру", - зазначили в Офісі генпрокурора.