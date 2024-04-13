В міноборони спростували, що війська РФ захопили Богданівку

У міноборони України заявили, що бої за Богданівку на Донеччині тривають. У відомстві спростували повідомлення DeepState про захоплення цього населеного пункта військами РФ.

У міністерстві оборони України у суботу, 13 квітня, заявили, що інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку тривають. "Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів"- йдеться у дописі у Telegram.





Цією заявою відомство спростувало повідомлення сервісу DeepState про те, що російські війська окупували Богданівку та просунулись біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького на Донеччині.

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Сирський: Війська РФ активізували наступ на східному фронті

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський, обстановка на східному фронті суттєво загострилася, російські війська активізували наступальні дії там. Зокрема, вони активно атакують українські позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами за підтримки бронетехніки.

За словами Сирського, їм у цьому сприяє тепла і суха погода, яка "зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості". Водночас РФ кидає в бій нові підрозділи на бронетехніці, завдяки чому добивається тактичних успіхів попри значні втрати, додав він.