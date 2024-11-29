  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаГрузія

Міноборони й МЗС Грузії проти призупинення євроінтеграції

Дмитро Шварц
29 листопада 2024 р.

Співробітники міноборони та МЗС Грузії виступили проти рішення уряду щодо призупинення до кінця 2028 року процесу євроінтеграції країни. В МЗС України також заявили про розчарування рішенням уряду Кобахідзе.

https://p.dw.com/p/4naWp
Протести у Тбілісі, 28 листопада 2024 року
Протести у Тбілісі проти рішення уряду про призупинення євроінтеграції Грузії, 28 листопада 2024 рокуФото: Davit Kachkachishvili/Anadolu/picture alliance

Співробітники міністерства оборони Грузії випустили заяву, у якій наголосили на важливості співпраці країни з європейськими та євроатлантичними структурами, а також визнали внесок західних партнерів у розвиток обороноздатності та стримуючих можливостей Грузії, повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Эхо Кавказа" у п'ятницю, 29 листопада.

У заяві, яку підписав 41 співробітник міноборони Грузії, йдеться, що вони залишаються вірними зобов'язанням, встановленим статтею 78 Конституції країни - щодо інтеграції Грузії в ЄС і НАТО.

"Саме європейська та євроатлантична інтеграція є безальтернативним шляхом подальшого зміцнення безпеки країни та зміцнення її суверенітету, а також основним пріоритетом зовнішньої політики та політики безпеки, що закріплено як Конституцією Грузії, так і всіма концептуальними документами на національному та відомчому рівнях", - йдеться у заяві представників міноборони Грузії.

Раніше десятки співробітників міністерства закордонних справ Грузії також виступили з заявою проти рішення влади призупинити євроінтеграцію країни. Вони наголосили, що це суперечить Конституції Грузії та національним інтересам країни, пише видання.

Читайте також: Президентка Грузії звинуватила уряд у конституційному перевороті

Київ розчарований рішенням уряду Грузії щодо призупинення євроінтеграції

Міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 29 листопада, також виступило з заявою, у якій висловило розчарування рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ в ЄС. В українському дипломатичному відомстві назвали це рішення "свідченням згортання демократичних процесів в країні на догоду Москві". "Недарма керівництво Грузії вже отримало публічну похвалу від Кремля за дії всупереч європейському вибору власного народу", - заявили в МЗС України.

Офіційний Київ закликав грузинський уряд "поважати прагнення переважної більшості грузинського народу бути невід’ємною частиною вільної і демократичної Європи, та повернутися до виконання всіх реформ, необхідних для набуття країною членства в ЄС".

Також в МЗС України рішуче засудили застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі напередодні й закликали владу країни поважати право громадян Грузії на мирний протест. "Загострення внутрішньополітичної ситуації в Грузії є наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня. Всі зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення мають бути розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності", - наголошується у заяві МЗС України.

Нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе заявив про те, що Грузія відмовляється від переговорів про вступ в ЄС до кінця 2028 року. Після цього в центрі Тбілісі почалася акція протесту, в ході якої грузинські силовики задіяли водомети та сльозогінний газ проти її учасників

Цій акції протесту, нагадаємо, передували акції незгоди  з  результатами виборів у Грузії.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Голосування в Європарламенті у Страсбурзі (фото з архіву)

Європарламент закликав до нових виборів у Грузії

Європарламент закликав до нових виборів у Грузії

ЄП ухвалив резолюцію щодо Грузії, в якій не визнав результатів виборів, закликав до проведення нового голосування, а також попросив ЄС запровадити санкції щодо прем'єра країни та партійних лідерів.
Політика28 листопада 2024 р.
Парламент Грузії

У Грузії призначили вибори президента на 14 грудня - за новою системою

У Грузії призначили вибори президента на 14 грудня - за новою системою

Члени правлячої "Грузинської мрії" затвердили дату виборів нового президента - його вперше обиратимуть виборщики.
Політика26 листопада 2024 р.
Новий закон за зразком російського обмежує права ЛГБТК+ у Грузії

ЛГБТК+ у Грузії: як запозичений у РФ закон дискредитує геїв і лесбійок - "Європа у фокусі" (04.11.2024)

ЛГБТК+ у Грузії: як запозичений у РФ закон дискредитує геїв і лесбійок - "Європа у фокусі" (04.11.2024)

Грузія: насильство щодо представників ЛГБТК+ спільноти. Іспанія: вовки проти фермерів. Туреччина: жінки підкорюють повітряні кулі. Франція: Гренобль проти наркоторгівлі. Данія: пенсіонери очищують Балтійське море.
Суспільство4 листопада 2024 р.25:50 хв.
Більше публікацій