Міноборони й МЗС Грузії проти призупинення євроінтеграції

Співробітники міноборони та МЗС Грузії виступили проти рішення уряду щодо призупинення до кінця 2028 року процесу євроінтеграції країни. В МЗС України також заявили про розчарування рішенням уряду Кобахідзе.

Співробітники міністерства оборони Грузії випустили заяву, у якій наголосили на важливості співпраці країни з європейськими та євроатлантичними структурами, а також визнали внесок західних партнерів у розвиток обороноздатності та стримуючих можливостей Грузії, повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Эхо Кавказа" у п'ятницю, 29 листопада.

У заяві, яку підписав 41 співробітник міноборони Грузії, йдеться, що вони залишаються вірними зобов'язанням, встановленим статтею 78 Конституції країни - щодо інтеграції Грузії в ЄС і НАТО.

"Саме європейська та євроатлантична інтеграція є безальтернативним шляхом подальшого зміцнення безпеки країни та зміцнення її суверенітету, а також основним пріоритетом зовнішньої політики та політики безпеки, що закріплено як Конституцією Грузії, так і всіма концептуальними документами на національному та відомчому рівнях", - йдеться у заяві представників міноборони Грузії.

Раніше десятки співробітників міністерства закордонних справ Грузії також виступили з заявою проти рішення влади призупинити євроінтеграцію країни. Вони наголосили, що це суперечить Конституції Грузії та національним інтересам країни, пише видання.

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Київ розчарований рішенням уряду Грузії щодо призупинення євроінтеграції

Міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 29 листопада, також виступило з заявою, у якій висловило розчарування рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ в ЄС. В українському дипломатичному відомстві назвали це рішення "свідченням згортання демократичних процесів в країні на догоду Москві". "Недарма керівництво Грузії вже отримало публічну похвалу від Кремля за дії всупереч європейському вибору власного народу", - заявили в МЗС України.

Офіційний Київ закликав грузинський уряд "поважати прагнення переважної більшості грузинського народу бути невід’ємною частиною вільної і демократичної Європи, та повернутися до виконання всіх реформ, необхідних для набуття країною членства в ЄС".

Також в МЗС України рішуче засудили застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі напередодні й закликали владу країни поважати право громадян Грузії на мирний протест. "Загострення внутрішньополітичної ситуації в Грузії є наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня. Всі зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення мають бути розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності", - наголошується у заяві МЗС України.

Нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе заявив про те, що Грузія відмовляється від переговорів про вступ в ЄС до кінця 2028 року. Після цього в центрі Тбілісі почалася акція протесту, в ході якої грузинські силовики задіяли водомети та сльозогінний газ проти її учасників.

Цій акції протесту, нагадаємо, передували акції незгоди з результатами виборів у Грузії.