В масках Шольца: Екоактивісти знов блокували рух у Німеччині

Учасники екологічного руху "Останнє покоління" вдягнули на акцію маски німецьких канцлера, міністрів економіки та транспорту, щоб привернути увагу до "порушення закону про захист клімату".

Радикальні активісти з кліматичного руху "Останнє покоління" (Letzte Generation) проводять чергову акцію протесту по всій Німеччині. Протягом п'ятниці, 14 липня, вони мають намір блокувати рух транспорту в 26 німецьких містах, включно зі столицею - Берліном.

Цього разу вони протестують проти недостатньої, на їхню думку, прихильності уряду скороченню викидів шкідливих для клімату парникових газів, особливо на транспорті.

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Активісти вбралися в маски урядовців

Як повідомляється в пресрелізі руху, для своєї акції активісти вдягнули маски канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), віцеканцлера й міністра економіки Роберта Габека (Robert Habeck) та міністра транспорту Фолькера Віссінґа (Volker Wissing).

Активісти "Останнього покоління" в масках Шольца та Габека в Берліні. Фото: Paul Zinken/dpa

Останньому вони закидають те, що він не представив негайної програми з дотримання максимальних обсягів викидів, передбачених законом про захист клімату.

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Привернення уваги до "порушення закону урядом"

Група прагне привернути увагу до "порушення закону про захист клімату урядом Шольца" та вимагає створення громадської ради.

Напередодні, 13 липня, члени "Останнього покоління" прорвалися в аеропорти Дюссельдорфа та Гамбурга, де тимчасово паралізували авіаційне сполучення, приклеївши себе до злітно-посадкових смуг. Такі акції вони влаштовують не вперше.

Крім того, екоактивісти націлюються на цінні експонати в музеях. У Німеччині минулого року вони приклеїлися руками до рами "Сікстинської Мадонни" італійського живописця Рафаеля у Дрезденській картинній галереї та облили картопляним пюре картину французького художника Клода Моне в музеї у Потсдамі. За кордоном вони висипали вісім кілограмів борошна на автомобіль, розмальований американським художником Енді Ворголом, у культурному центрі в Мілані, облили помаранчевою фарбою скульптуру "Кінь і вершник" американця Чарльза Рея перед музеєм сучасного мистецтва в Парижі, а чорною фарбою - картину австрійського художника Густава Клімта у Відні.

Відомі скандальними акціями активісти "Останнього покоління", напередодні Різдва зрізали верхівку ялинки в центрі Берліна.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини минулого року розпочало перевірку руху на предмет наявності в його діяльності елементів екстремізму.

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