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В Криму горять боєприпаси, оголошено евакуацію

Олександр Куницький
11 хв. тому

У анексованому Росією Криму вчергове детонує склад боєприпасів. Окупаційна влада оголосила евакуацію людей.

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Пожежа на полігоні в Криму, 19 липня 2023 року
Пожежа на полігоні в Криму, 19 липня 2023 рокуФото: Stringer/REUTERS

У Джанкойському районі Криму сталася детонація на складі боєприпасів. Про це у понеділок, 24 липня, повідомив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов в Telegram.

Окрім складу боєприпасів, за його словами, також уламками дрона нібито пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі півострова. Аксьонов стверджує, що "причиною вибухів стали безпілотники", з яких 11 нібито знешкодили окупаційна протиповітряна оборона (ППО) та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Водночас російське міноборони стверджує, що Крим атакували сімнадцять дронів, і нібито всі були знешкоджені за допомогою РЕБ та ППО.

Тим часом російські Telegram-канали публікують відео вибухів на складі боєприпасів. 

Нині окупаційна влада Криму оголосила евакуацію населення в радіусі п'яти кілометрів від місця вибухів, а також зупинила рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой - Сімферополь. За словами Аксьонова, внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

Україна не підтверджує та не спростовує свою причетність до атаки. Між тим віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров переконаний, що таких атак буде дедалі більше. "РЕБ та ПВО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, останні кілька днів почастішали вибухи на складах боєприпасів у Криму. Так, 19 липня пожежа відбулася на полігоні у Кіровському районі, а 22 липня - у Красногвардійському районі.

Кримський міст після нічних вибухів

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Пожежа на полігоні в Криму, 19 липня 2023 року

В Криму горять боєприпаси, оголошено евакуацію

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