В Криму детонує склад БК, в ЗСУ підтвердили удар (оновлено)

В Криму детонує склад боєприпасів. Окупаційна влада оголосила евакуацію людей. Згодом у ЗСУ підтвердили, що знищили нафтобазу та склади армії РФ.

В Красногвардійському районі анексованого Росією Криму у суботу, 22 липня, сталася детонація на складі боєприпасів. Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов в Telegram заявив про "атаку ворожого безпілотника".

Окупаційна влада оголосила евакуацію населення в радіусі п'яти кілометрів в пункти тимчасового розміщення. За попередніми даними Аксьонова, постраждалих та руйнувань немає. "Для мінімізації ризиків також вирішено призупинити рух на Кримській залізниці", - написав Аксьонов.

Згодом у Збройних силах України пітвердили атаку. "Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії РФ у тимчасово окупованому Октябрському (Красногвардійський район АР Крим", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook ЗСУ.

Відео, на якому видно стовп диму та чуткно детонацію боєприпасів, оприлюднила у своєму каналі в Telegram Державна прикордонна служба України.

Нагадаємо, 19 липня у Кіровському районі Криму оголосили евакуцію понад двох тисяч жителів через пожежу на полігоні.

17 липня на Кримському мосту сталися щонайменше два вибухи, внаслідок чого один із прольотів мосту обвалився, ще один - пошкоджено. У Росії назвали це "надзвичайною подією", водночас за даними ЗМІ, атака була спецоперацією Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) та Служби безпеки України. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

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