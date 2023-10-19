В Капітолії протестували проти війни: 300 людей затримали
Правоохоронці затримали близько 300 учасників акції протесту проти війни Ізраїлю та палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, яка відбулася 18 жовтня в одній з будівель Конгресу США, повідомляє у четвер, 19 жовтня, видання ABC News з посиланням на представника поліції Капітолія.
Акцію організувала організація "Єврейський голос за мир": її члени називають себе євреями-антисіоністами. Учасники були одягнені у футболки з написами "Не від нашого імені" і "Євреї вимагають припинити вогонь зараз".
Сотні людей зібралися у Капітолії та біля нього, закликаючи припинити конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом. Згодом деякі з них увійшли в офісну будівлю Кеннон через різні пропускні пункти і зібралися в ротонді, пише видання. Хоча протестувальники, як і решта людей, можуть законно потрапити до Капітолія, вони не мають права влаштовувати там заворушення, уточнили виданню в поліції.
На допомогу залучили поліцейські підрозділи з прилеглих районів, зокрема поліцію Вашингтона і офіцерів з Вірджинії, повідомили ABC News джерела в правоохоронних органах. Зрештою демонстрація закінчилася арештами.
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Атака ХАМАС і операція Ізраїлю у відповідь
Палестинський ісламістський рух ХАМАС, визнаний терористичною організацією в ЄС, Ізраїлі та США, здійснив широкомасштабну атаку на Ізраїль 7 жовтня, унаслідок якої загинули понад 1,4 тисячі людей, поранень зазнали близько трьох тисяч. Крім того, бойовики ХАМАСу захопили в заручники ізраїльтян і громадян інших держав. За даними ізраїльської влади, їхня кількість становить майже 200 людей. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала завдавати ударів у відповідь по ХАМАСу у Секторі Гази.
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Протягом наступного тижня рух "Хезболла", який Німеччина, США і низка арабських країн також визнали терористичною організацією, почав обстрілювати Ізраїль із південних районів Лівану. Крім того, напад ХАМАСу на Ізраїль відкрито підтримала влада Ірану. У Тегерані попередили Ізраїль про "далекосяжні наслідки" в разі продовження ударів по Сектору Гази.