В Капітолії протестували проти війни: 300 людей затримали

Акція з закликом припинити бойові дії, які ведуть Ізраїль і бойовики ХАМАСу, в одній з будівель Капітолія США завершилася арештом близько 300 її учасників, пише ABC News.

Правоохоронці затримали близько 300 учасників акції протесту проти війни Ізраїлю та палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, яка відбулася 18 жовтня в одній з будівель Конгресу США, повідомляє у четвер, 19 жовтня, видання ABC News з посиланням на представника поліції Капітолія.

Акцію організувала організація "Єврейський голос за мир": її члени називають себе євреями-антисіоністами. Учасники були одягнені у футболки з написами "Не від нашого імені" і "Євреї вимагають припинити вогонь зараз".

Сотні людей зібралися у Капітолії та біля нього, закликаючи припинити конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом. Згодом деякі з них увійшли в офісну будівлю Кеннон через різні пропускні пункти і зібралися в ротонді, пише видання. Хоча протестувальники, як і решта людей, можуть законно потрапити до Капітолія, вони не мають права влаштовувати там заворушення, уточнили виданню в поліції.

На допомогу залучили поліцейські підрозділи з прилеглих районів, зокрема поліцію Вашингтона і офіцерів з Вірджинії, повідомили ABC News джерела в правоохоронних органах. Зрештою демонстрація закінчилася арештами.

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Атака ХАМАС і операція Ізраїлю у відповідь

Палестинський ісламістський рух ХАМАС, визнаний терористичною організацією в ЄС, Ізраїлі та США, здійснив широкомасштабну атаку на Ізраїль 7 жовтня, унаслідок якої загинули понад 1,4 тисячі людей, поранень зазнали близько трьох тисяч. Крім того, бойовики ХАМАСу захопили в заручники ізраїльтян і громадян інших держав. За даними ізраїльської влади, їхня кількість становить майже 200 людей. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала завдавати ударів у відповідь по ХАМАСу у Секторі Гази.

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Протягом наступного тижня рух "Хезболла", який Німеччина, США і низка арабських країн також визнали терористичною організацією, почав обстрілювати Ізраїль із південних районів Лівану. Крім того, напад ХАМАСу на Ізраїль відкрито підтримала влада Ірану. У Тегерані попередили Ізраїль про "далекосяжні наслідки" в разі продовження ударів по Сектору Гази.