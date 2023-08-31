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КатастрофиПівденно-Африканська Республіка

В Йоганнесбурзі спалахнула одна з найсмертоносніших пожеж

Анастасія Шепелева
31 серпня 2023 р.

У незаконно захопленій багатоповерхівці в столиці ПАР пожежа забрала життя понад 70 людей, в тому числі дітей. Більше 50 людей зазнали поранень. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Сирілу Рамафосі.

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Рятувальники на місці пожежі в Йоганнесбурзі
Рятувальники на місці пожежі в ЙоганнесбурзіФото: Shiraaz Mohamed/REUTERS

У столиці Південно-Африканської Республіки ( ПАР ) Йоганнесбурзі в четвер, 31 серпня, в багатоповерхівці спалахнула найсмертоносніша за останні роки в країні та одна з наймасштабніших у світі пожежа, повідомляє агентство AFP.

За даними місцевої служби з надзвичайних ситуацій, загинули щонайменше 73 людини. Серед них є семеро дітей. Наймолодшій жертві було менше двох років. 

Ще 52 людини отримали поранення, деякі з них постраждали від вдихання диму, і були госпіталізовані.

Пожежу вже ліквідували, але пошуково-рятувальні роботи тривають. 

Будинок незаконно здавали під оренду

Точну причину загоряння ще не встановили, втім імовірно полум'я спалахнуло через свічки, якими освітлювали всередині будівлі, адже електрики там немає. Будинок розташований в неблагополучному районі, який раніше був діловим і використовувався як неформальне поселення.

Незаконне захоплення занедбаних будівель у центрі Йоганнесбурга є розповсюдженим явищем, причому багато з них перебувають під контролем злочинних синдикатів, які збирають орендну плату з мешканців. Імовірно, в цьому будинку також незаконно винаймали помешкання. За оцінками влади, всередині було облаштовано понад "80 халуп".

"Всередині самої будівлі були зачинені ворота, тому люди не могли вийти. За цими воротами було знайдено багато обгорілих тіл", - розповіли в міському комітеті з питань громадської безпеки.

Зеленський висловив співчуття Рамафосі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту ПАР Сирілу Рамафосі та близьким загиблих.

"Жахлива трагедія. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав він у Twitter.

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