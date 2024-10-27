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СуспільствоІзраїль

В Ізраїлі вантажівка врізалась в людей на автобусній зупинці

Сергій Ромашенко
27 жовтня 2024 р.

Трагедія з десятками постраждалих сталася поблизу армійської військової бази на північ від Тель-Авіва. Водія "нейтралізувала" поліція. Правоохоронці відпрацьовують версію теракту.

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В Ізраїлі вантажівка врізалась в людей на автобусній зупинці, 27 жовтня 2024 року
Внаслідок трагедії постраждали щонайменше 24 людиниФото: Jack Guez/AFP

У неділю, 27 жовтня, в Ізраїлі вантажівка врізалась в групу людей на автобусній зупинці поблизу армійської військової бази в Рамат-Хашароні на північ від Тель-Авіва.

Вантажівка в'їхала в автобус, що стояв на зупинці та щойно висадив пасажирів. Постраждали щонайменше 24 людини. 16 з них госпіталізовані, шестеро дістали важкі травми.

У поліції заявили, що водій вантажівки - "нейтралізований". Правоохоронці розслідують інцидент, зокрема відпрацьовують версію теракту.

Раніше в Ізраїлі неодноразово відбувалися теракти з застосуванням легкових автомобілів і вантажівок. 

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023 року, коли на Ізраїль здійснило масштабний напад палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане терористичною організацією в ЄС і США. Терористи завдали масованого ракетного удару по країні, вторглися на її територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, частина загинула, частину продовжують утримувати.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив ХАМАСу війну. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що знаходиться під контролем ХАМАСу, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 42 тисячі палестинців, а ще більше 97 тисяч були поранені, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримує проіранське ліванське парамілітарне радикальне шиїтське угруповання "Хезболла", визнане терористичною організацією в Німеччині, США та низці арабських держав. "Хезболла" регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану. Також Ізраїль атакують Іран та інші проіранські угруповання з Іраку, Сирії, Ємену, зокрема - єменські хусити.

У вересні Ізраїль оголосив проведення "попереджувальної воєнної операції" проти "Хезболли". Внаслідок ізраїльських авіаційних ударів у Лівані вбиті кілька керівників терористів. Наприкінці вересня Ізраїль розпочав "обмежену наземну операцію" на прикордонній території на півдні Лівану, в рамках якої завдає ударів з повітря по об'єктах, пов'язаних із "Хезболлою".

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