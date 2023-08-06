В Ізраїлі не вщухають протести проти судової реформи

Найбільша акція в Тель-Авіві зібрала близько 100 тисяч учасників, попри інцидент зі стріляниною. Мітинги відбулися і в інших містах Ізраїлю.

Тисячі жителів Ізраїлю ввечері в суботу, 5 серпня, знову вийшли на вулиці, щоб висловити протест уряду на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Мітинги проти судової реформи, перша частина якої була схвалена парламентом країни (Кнесетом) наприкінці липня, тривають 31-й тиждень поспіль.

Найчисельша акція відбулася в Тель-Авіві, попри збройний напад, скоєний там раніше і внаслідок якого загинув інспектор муніципальної служби безпеки, що патрулював вулицю.

Як передає 13-й канал ізраїльського телебачення з посиланням на дані компанії Crowd Solutions, на вулиці Каплан у центрі Тель-Авіва зібралося трохи більше ніж 100 тисяч осіб. За заявою організаторів, загалом по всій країні провели близько 150 акцій.

Парламент Ізраїлю обмежив повноваження Верховного суду

Ухвалений Кнесетом 24 липня перший законопроєкт із пакета судової реформи обмежує право Верховного суду скасовувати рішення, ухвалені урядом. Опозиційні парламентарії бойкотували голосування щодо законопроєкту, за нього проголосували 64 депутати урядової коаліції. Цього виявилося досить для ухвалення документа. Критики реформи вважають, що поправки усувають один з ефективних механізмів контролю за урядом і тим самим створюють можливості для зловживань владою.

Читайте також: "День спротиву": в Ізраїлі не вщухають протести проти влади

Інші положення судової реформи передбачають зміну процедури призначення суддів Верховного суду. На думку опозиції та критиків законопроєктів, проведення судової реформи в Ізраїлі призведе до зникнення незалежної судової системи й підірве основи демократії.