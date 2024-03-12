В Івановській області РФ розбився Іл-76

Невдовзі після злету з аеродрому в Івановській області РФ зазнав аварії військово-транспортний літак Іл-76, повідомляють російські ресурси. На борту перебувало 15 людей.

В Івановській області Росії упав військово-транспортний літак Іл-76. Інцидент стався в вівторок, 12 березня, невдовзі після злету повітряного судна з аеродрому в цьому регіоні, повідомляє російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости".

"На борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів", - уточнили агентству у міноборони РФ.

На поширених у соцмережах кадрах видно, як одразу після того як літак піднявся в повітря, від нього щось відпало.

Також видно клуби густого чорного диму з місця падіння. Як зазначається, літак мав здійснити плановий переліт. Причиною авіатрощі попередньо називають пожежу одного з двигунів літака.

На місце падіння відлетіла комісія Повітряно-космічних сил РФ.

Друга авіатроща з Іл-76 з початку року в РФ

Нинішній інцидент - другий з літаками типу Іл-76 у РФ. Наприкінці січня аналогічний борт упав у Бєлгородській області РФ поблизу кордону з Україною. Згідно з офіційною версією, оприлюдненою російською владою, причиною падіння Іл-76 стало збиття його українською системою ППО. У Москві кажуть, що на момент падіння на борту того літака перебували 76 особи, у тому числі 65 українських військовополонених, яких мали обміняти.

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Нещодавно в РФ навіть висловили готовність передати Україні тіла буцімто загиблих тоді українських бранців.

Натомістьу Києві закликають до проведення міжнародного розслідування тодішнього інциденту, а влада РФ, яка не допустила на місце падіння жодних спостерігачів, запевняє, що готова до міжнародного розслідування, але поки що жодна з міжнародних організацій начебто не виявила зацікавленості в відправленні своїх спостерігачів на місце інциденту.