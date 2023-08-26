В Італії розбився автобус з українськими туристами

Внаслідок зіткнення в Італії автобуса з вантажівкою постраждали 15 пасажирів, семеро з них - діти. Четверо українців важкопоранені.

Автобус з громадянами України потрапив у дорожньо-транспорту пригоду (ДТП) в Італії.

Як повідомляє італійське агентство ANSA, аварія трапилась ввечері у п'ятницю, 25 серпня. Автобус протаранив польську вантажівку з фруктами та овочами, яка стояла на місці. Причини встановлюються.

Водій та шестеро пасажирів опинились затиснутими в уламках автобуса. Четверо з них отримали тяжкі травми. Для їхнього порятунку був задіяний гелікоптер. Серед них було двоє дітей, яких госпіталізували до реанімації, але зараз загрози їхньому життю немає. Натомість одна жінка залишається у вкрай важкому стані.

Стан інших поранених не викликає занепокоєнь лікарів. Загалом поранення дістали 15 людей,- семеро з них - неповнолітні.

30 пасажирів змогли залишити транспорт самостійно. Тих, хто не дістав поранень, мають доправити додому в суботу, 26 серпня.

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