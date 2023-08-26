В Італії розбився автобус з українськими туристами
Автобус з громадянами України потрапив у дорожньо-транспорту пригоду (ДТП) в Італії.
Як повідомляє італійське агентство ANSA, аварія трапилась ввечері у п'ятницю, 25 серпня. Автобус протаранив польську вантажівку з фруктами та овочами, яка стояла на місці. Причини встановлюються.
Водій та шестеро пасажирів опинились затиснутими в уламках автобуса. Четверо з них отримали тяжкі травми. Для їхнього порятунку був задіяний гелікоптер. Серед них було двоє дітей, яких госпіталізували до реанімації, але зараз загрози їхньому життю немає. Натомість одна жінка залишається у вкрай важкому стані.
Стан інших поранених не викликає занепокоєнь лікарів. Загалом поранення дістали 15 людей,- семеро з них - неповнолітні.
30 пасажирів змогли залишити транспорт самостійно. Тих, хто не дістав поранень, мають доправити додому в суботу, 26 серпня.
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