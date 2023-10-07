В Іспанії запустили першу в Європі приватну ракету

Суборбітальна Miura 1 компанії PLD Space піднялася на 46 кілометрів і опустилася в Атлантичний океан, де її підберуть фахівці. Вона повністю розроблена та побудована в Іспанії. Це був перший приватний запуск в Європі.

Іспанська компанія PLD Space запустила суборбітальну ракету-носій Miura 1. Цей запуск, здійснений в ніч на суботу, 7 жовтня, з космічної станції Ель-Ареносільйо на півдні Іспанії, став першим приватним стартом ракети в Європі.

За інформацією іспанського видання El Mundo, йдеться про першу повністю розроблену та побудовану в Іспанії ракету, для запуску якої потрібні специфічні погодні умови.

Ракета піднялася на висоту 46 кілометрів над Кадіською затокою і через п'ять хвилин після старту приземлилася в Атлантичному океані, де її має витягти з води команда компанії.

Засновник PLD Space Рауль Торрес заявив про "історичний" крок, який здійснили через 12 років після заснування компанії. Але це "лише початок", пообіцяв він.

Міні-ракета заввишки 11 метрів, що має вантажопідйомність 100 кілограмів, є першим кроком у розробці Miura 5 - двоступеневої ракети-носія заввишки 35 метрів.

План PLD Space полягає у використанні ракет Miura 5 для запуску на навколоземну орбіту комерційних і наукових супутників масою менше 500 кілограмів з 2025 року.

70 відсотків компонентів, розроблених для Miura 1, планується використовувати і для Miura 5.

Перша спроба запуску ракети в травні була припинена через сильний висотний вітер. Друга спроба в червні провалилась, коли кабелі у відсіку авіоніки не від'єдналися вчасно, що зупинило зліт, оскільки з ракети вирвалися дим і полум'я.

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