В Іспанії виявили понад 200 тисяч жертв кліриків-педофілів

В Іспанії впродовж останніх десятиліть щонайменше 236 000 осіб зазнали сексуального насильства в Католицькій церкві Іспанії в неповнолітньому віці. Така оцінка - результат проведеного соціологічним інститутом GAD3 на замовлення парламентської слідчої комісії репрезентативного опитування. Результати дослідження представив у п'ятницю, 28 жовтня, іспанський омбудсмен і голова комісії Анхель Габілондо в нижній палаті парламенту в Мадриді.

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Згідно зі звітом, 0,6 відсотка з 8000 опитаних дорослих підтвердили, що в дитинстві або підлітковому віці стали жертвами сексуальної наруги з боку священнослужителів в церковних установах, сказав Габілондо. А загалом 1,13 відсотка заявили, що зазнали сексуального насильства в неповнолітньому віці "в релігійному середовищі".

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Таким чином, приблизна кількість жертв насильства над дітьми може становити приблизно 445 тисяч осіб. Розслідування тривало 15 місяців. Для того, щоб підготувати доповідь про масштаби педофілії в Католицькій церкві, комісія поспілкувалася з майже 500 жертвами, згідно з її власною інформацією. За словами Габілондо, з'ясувалося, що як Церква, так і державні інституції зробили занадто мало, щоб запобігти насильству над дітьми.

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"Мовчання тих, хто міг би зробити більше, щоб запобігти цьому, було доведено", - дорікнув омбудсмен, слова якого наводить інформагенція dpa. У комісії наголосили, що багато жертв сексуального насильства в дитинстві не можуть позбутися завданих душевних травм і в дорослому віці. Він запропонував створити державний компенсаційний фонд для жертв.

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Тим часом виконувач обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчес пообіцяв, що уряд обов'язково візьме до уваги результати дослідження й проаналізує представлені пропозиції.

Сексуальні скандали католицької церкви (28.08.2018) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video