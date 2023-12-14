В Іспанії арештували віллу ексвійськкома Одещини Борисова

Під арештом опинилися два об'єкти нерухомості колишнього військкома Одеської області Євгена Борисова в місті Марбелья - вілла та офісне приміщення. ДБР спільно з іспанською поліцією провело там обшуки.

Правоохоронні органи Іспанії наклали арешт на віллу та офісне приміщення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомату) Євгена Борисова, якого підозрюють в незаконному збагаченні та умисному ухиленні від несення служби. Про це у четвер, 14 грудня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) України.

Напередодні працівники ДБР спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості Борисова. "Вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів та запиту ДБР компетентні органи Іспанії наклали арешт на два об'єкти нерухомості. Йдеться про віллу на іспанському курорті Марбелья площею 857 квадратних метрів і вартістю майже чотири мільйони євро, яку Борисов придбав у грудні 2022 року та зареєстрував на свою матір. Також під арештом опинилося офісне приміщення в Марбельї площею 224 квадратних метри та вартістю понад 500 тисяч євро, яке Борисов придбав у лютому 2023 року разом зі своєю дружиною.

Незаконне збагачення Борисова

Раніше майно Борисова та членів його сім'ї арештували в Україні: земельні ділянки в Одеській області, два будинки, домоволодіння та дві квартири в Одесі, автомобілі Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz EQV, Mercedes-Benz GLE 400, Porsche Macan GTS (2016-2023 років випуску).

Сам Борисов з 25 липня перебуває під вартою після того, як його затримали за підозрою в незаконному збагаченні та умисному ухиленні від несення служби. За даними слідства, під час призову військовозобов'язаних Борисов за хабар наказував підлеглим не призивати тих чи інших осіб, а також перебував тривалий час за кордоном начебто на лікуванні.

Правоохоронці стверджують, що під час дії воєнного стану члени родини Борисова за його дорученням придбали велику кількість майна, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат. За даними Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК), Борисов незаконно збагатився на рекордну суму, яку колись доводилося виявляти агентству - 188 мільйонів гривень.

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