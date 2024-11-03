В Ірані затримано студентку, яка роздяглася на знак протесту

Студентку, яка роздяглася в Тегерані на знак протесту проти нав'язування ісламського дрес-коду, затримали та, за даними ЗМІ, побили. Amnesty International вимагає звільнити її й розслідувати дії силовиків.

У Тегерані затримано студентку, яка роздяглася до спідньої білизни на знак протесту. Відеозаписи індивідуальної акції, зняті очевидцями, поширилися в іранських соцмережах, а згодом і в ЗМІ в суботу, 2 листопада. В одному з роликів роздягнена дівчина йде вулицею, а потім сидить на кам'яному парапеті біля Ісламського університету Азад.

На іншому записі чоловіки в цивільному заштовхують студентку в машину і відвозять у невідомому напрямку. Студентське видання Amir Kabir Newsletter повідомляє, що дівчина роздяглася після того, як бійці воєнізованого формування "Басідж" пред'явили їй претензії щодо "неправильного" носіння хіджабу і порвали її одяг. Під час затримання дівчину побили, зокрема вдарили головою об двері машини, що призвело до кровотечі, пише видання. Ім'я студентки воно не називає.

Правозахисна організація Amnesty International зажадала від влади Ірану "негайно і беззастережно звільнити студентку університету, жорстко затриману після того, як вона роздяглася, протестуючи проти неправомірного застосування сили працівниками служби безпеки (університету. - Ред.), які вимагають обов'язкового носіння закритого одягу".

"Звинувачення в побитті та сексуалізованому насильстві щодо неї під час затримання потребують незалежного та неупередженого розслідування", - підкреслили правозахисники. Представник університету заявив, що затримана психічно хвора і що її відправили в клініку.

Жіночий дрескод в Ірані та протести проти нього

У 2022 році Іраном прокотилися загальнонаціональні протести після смерті 22-річної Махси Аміні, іранської громадянки курдського походження, затриманої поліцією моралі за звинуваченням у неправильному носінні хустки. Протести, під час яких жінки знімали хустки з голови, а іноді навіть спалювали їх, ущухли лише після репресій, унаслідок яких загинуло більше ніж 550 протестувальників і тисячі було заарештовано. Європарламент посмертно нагородив Аміні премією "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. У першу та другу річниці її смерті також відбулися протести.

Усі жінки в Ірані зобов'язані ховати волосся під хусткою і носити вільний одяг. Порушницям влада погрожує "нещадним переслідуванням", їх планують виявляти за допомогою "розумних камер". Зараз парламент країни розглядає проєкт закону, що посилює правила носіння хіджабу. Ідею вже схвалила Рада вартових Конституції - контрольний орган, що складається з консервативного ісламського духовенства.

